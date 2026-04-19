El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga archivar el proyecto de reforma del Parque del Oeste con aparcamientos privados

El responsable de Urbanismo en el grupo municipal socialista, Mariano Ruiz, defenderá este lunes en la comisión de Urbanismo una moción para garantizar que cualquier futura actuación en el Parque del Oeste "cuente con participación ciudadana y respete el uso público del espacio". Así, los socialistas pedirán archivar definitivamente la reforma que pretendía habilitar aparcamientos privados.

El texto, pactado con el Movimiento Vecinal Parque del Oeste, tratará de paralizar oficialmente y "con plenas garantías legales" el proyecto de reforma del parque que en 2023 pretendía la retirada de aseos públicos para alojar oficinas de la empresa de limpieza Limposam, además de eliminar parcialmente zona verde y suelo de pistas deportivas para la construcción de aparcamientos exclusivos para sus trabajadores, han indicado en una nota.

Al respecto, Ruiz ha denunciado que se trata de "una obra que no cuenta con la participación vecinal, que ocupa 2.500 metros de zona de esparcimiento en este parque para instalar oficinas y aparcamientos". Al proponer el archivo definitivo de este proyecto, elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2023, se busca "proteger el principal pulmón verde del distrito de Carretera de Cádiz", un parque construido en 1992 durante el gobierno del socialista Pedro Aparicio en Málaga.

"No vamos a permitir que el equipo de Paco de la Torre haga a sus anchas modificaciones en este parque sin transparencia, un oscurantismo con el que se ha tramitado todo este expediente desde que se encargara el estudio previo en julio de 2023", ha señalado Mariano Ruiz, y ha explicado: "Los vecinos se enteraron por la prensa en agosto del año pasado de que había un proyecto de casi siete millones de euros sobre la mesa y nadie les había consultado absolutamente nada, saltándose todas las normas de participación ciudadana y buen gobierno".

Asimismo, Ruiz ha recordado que este recinto da servicio a unas 165.000 personas y que "está blindado por el Plan General de Ordenación Urbana como un parque urbano público". Según el concejal, "plantar un edificio administrativo en una zona que debe estar destinada al esparcimiento y la salud de los malagueños es una barbaridad que roza la incompatibilidad urbanística".

Aunque han recordado que el Consistorio emitió un comunicado a principios de este mes, asegurando que no estaba previsto ejecutar ni licitar la obra, desde el grupo municipal socialista le exigen "al alcalde y al Ayuntamiento de Málaga que dejen de jugar al pollito inglés".

Advierten de que "las palabras no son suficientes si no van acompañadas de un trámite administrativo que cierre el caso", porque "ese anuncio de prensa carece de efectos jurídicos vinculantes y el expediente sigue abierto".

En este sentido, Ruiz ha alertado de las verdaderas intenciones del equipo de gobierno: "Ahora que estamos mirando, ahora que lo hemos pillado, dicen que no van a hacer ningún tipo de reforma en este entorno. Pero lo que nos da miedo, lo que teme la ciudadanía y el vecindario del Parque del Oeste es que cuando dejemos de mirar, cuando pase este periodo electoral, sigan haciendo lo que tienen publicado en la memoria de la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Así, Mariano Ruiz exige con esta moción "el desistimiento formal de la actuación y el archivo definitivo del expediente", y ha reclamado que "se cuente con los vecinos y vecinas, los interesados en seguir disfrutando de un espacio único en una de las zonas más densamente pobladas de Europa, y que se respete el Parque del Oeste".

Reclama además "un compromiso por escrito para que cualquier intervención futura en este entorno vaya precedida de un proceso real de diálogo con los residentes".

Según han indicado, "una vez aprobada la moción en la Comisión de Urbanismo del próximo lunes, el Ayuntamiento deberá convocar en un plazo máximo de 30 días una reunión formal con el Movimiento Vecinal Parque del Oeste para escuchar las verdaderas necesidades del barrio", además de la publicación, "de manera inmediata en el portal de transparencia municipal", de toda la documentación técnica, contratos e informes internos vinculados "a este polémico proyecto".