Tertulianos de la Librería Rayuela: un cuarto de siglo de pasión por los libros en la calle Cárcer de Málaga

En estos tiempos de ‘reels’, ‘tiktoks’ y famélicas legiones ávidas de pantallas, un grupo de amantes de la conversación y de la lectura en papel resiste en una esquina de la calle Cárcer de Málaga.

Son los tertulianos de la Librería Rayuela, que llevan un cuarto de siglo reuniéndose el último jueves de cada mes, siempre acompañados de vino y frutos secos, para hablar durante un par de horas de su pasión por los libros.

La primera reunión, con diez miembros, tuvo lugar el jueves 25 de enero de 2001, una vez cerrada la librería al público. Los tertulianos hablaron de ‘Vida feliz de un joven llamado Esteban’ (Ediciones B), del colombiano Santiago Gamboa. El libro costaba 1.900 pesetas.

Los tertulianos, en 2011, en el décimo aniversario de la tertulia, con el escritor Rafael Ballesteros como invitado. / Archivo Tertulia Rayuela

«No nos conocíamos ninguno. Todos éramos clientes de Juanma (Juan Manuel Cruz, cofundador de Rayuela en 1981, ya fallecido), que se acerca a nosotros, a determinados clientes que tienen inquietudes, y él es quien decide proponernos esto», cuenta Rafa, uno de los cuatro tertulianos que quedan de los diez de los comienzos.

Otro de los iniciadores es Eduardo, que recuerda que Juan Manuel Cruz, «siempre tuvo la aspiración de la función social del libro, fue una guía de su labor».

Los fundadores de Rayuela, Juan Manuel Cruz, ya fallecido, y Carmen Niño, en 2021. / Paula Guardián

Eduardo aprovecha para resaltar una cuestión muy importante para el grupo: llevan a gala que forman «una tertulia y no un club de lectura», una denominación anglosajona que ha cuajado en España mucho después. «Esto está más cerca del origen de lo que eran las tertulias», apunta Natalia, la actual librera de Rayuela, y trabajadora de la librería desde 2004.

Quizás por eso, las reuniones no se rigen por las novedades editoriales del mes, sino por los gustos de los tertulianos: «El procedimiento es siempre el mismo, uno de los componentes de la tertulia propone un libro», detalla Rafa.

Reunión de tertulianos en la entrada de la librería Rayuela en 2025. / Archivo Tertulia Rayuela

Y no solo, eso, quien propone el título -la mayoría de ellos, novelas- debe ‘defender’ su elección con un texto justificativo que se reparte antes de la tertulia.

«Para defender un libro, tienes que haberlo leído y te tiene que gustar; y muchas veces, que es lo interesante, no ha gustado a todos, porque cada uno somos bastante diferentes y a veces hemos tenido tertulias con peleas; hay tertulias muy movidas y tertulias muy tranquilas; cada una es diferente», cuenta Anne, vecina francesa del Centro y secretaria de este encuentro mensual con las letras.

En plena tertulia con el escritor malagueño Antonio Soler, en 2018, en la librería Rayuela. / Archivo Tertulia Rayuela

En la actualidad, la tertulia la conforman 19 personas, pero entre 2002 y 2006 fue tanto el éxito, que se tuvo que habilitar una segunda tanda los viernes últimos de cada mes, para dar cabida a los nuevos miembros.

Ilustres invitados

Otra particularidad, es que por la tertulia de Rayuela también han pasado escritores como Antonio Soler -un fijo desde que 2001 presentó ‘El espíritu melancólico’ y que nuca falla-, Antonio Orejudo, Alberto Mangel o Irene Vallejo; pero también editores como Luis Miguel Solano (Libros del Asteroide) o Jesús Egido (Reino de Cordelia) y traductores como Hermes Salceda.

«Creo que el interés corre de manera bidireccional porque para ellos también es una medida de valor cuál es la opinión del lector con peso sobre su obra, su edición o su traducción», cuenta Enrique, tertuliano argentino, de los que empezó la aventura en enero de 2001.

Este mismo mes, con la escritora moldava Tatiana Tabuleac, en la Librería Rayuela. / Archivo Tertulia Rayuela

Esto mismo, destaca, pudieron escuchárselo el pasado 7 de abril a la última invitada, la escritora moldava Tatiana Tibuleac, autora del superventas ‘El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes’ (Impedimenta). La novela la propuso José Antonio, otro tertuliano veterano, que cuenta que «aunque no hay obligación», lo suyo es que quien no tenga la obra la compre en Rayuela.

José Antonio, por cierto, cuenta que la cita libresca no se interrumpió durante la pandemia. «No cortamos, conseguimos realizarla a través de ‘streaming’».

Todos coinciden en que hablar de un libro al mes enriquece la visión preconcebida que cada uno tiene de esa obra.

El escritor Antonio Orejudo, junto a Juan Manuel Cruz, cofundador de la librería Rayuela, con los tertulianos en 2017. / Archivo Tertulia Rayuela

Y los tertulianos no quieren olvidarse de un miembro crucial, que no pudo asistir al encuentro con La Opinión. «Es Emilio, es especial porque es el mayor lector que yo conozco», subraya Rafa.

El canon del siglo XX

En 25 años, en Rayuela se ha hablado de casi todo, en especial del canon de siglo XX y de autores de los cinco continentes. Borges, BolañoMalcolm Lowry, Albert Cohen, Natalia Ginzburg, Arundhati Roy...

Rafa, Anne, José Antonio, Eduardo, Enrique y Natalia, la librera de Rayuela, en su encuentro con La Opinión esta semana. / A.V.

La "burbuja mágica"

¿Qué supone para los tertulianos el encuentro de último jueves del mes? «Un ritual y una cosa especial dentro de mes», comenta José Antonio; «siempre ha sido muy especial y he tenido un vínculo muy fuerte con la tertulia y los tertulianos», apunta Eduardo. Enrique subraya «las ganas de compartir» lo que le ha transmitido el libro, «y ese juego que se genera, un juego puramente literario», sin asomo de política.

Rafa, por su parte, recalca cómo «una actividad tan íntima como la lectura, aquí la proyectamos y la enriquecemos». Y para Anne, «es una burbuja mágica, te encierras y ya no hay ruido». 25 años ya de lectores en grata compañía.