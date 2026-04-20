Más de 200 pediatras de Atención Primaria se reúnen en Málaga en las 29ª Jornadas de AndAPap

Durante dos días, Málaga se ha convertido en el epicentro de la salud infantil con la celebración de las 29ª Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap), que ha reunido a más de 200 pediatras de toda Andalucía.

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga fue el encargado de acoger esta reunión científica anual —que se celebró los días 17 y 18 de abril— en la que se dan cita pediatras de Atención Primaria, enfermeras pediátricas y otros profesionales de la salud infantil con un objetivo claro: actualizar conocimientos, compartir experiencias y reforzar el papel del pediatra de Atención Primaria como eje central de la salud de la infancia.

La inauguración corrió a cargo de Leonor Quesada, presidenta de AndAPap, y contó con una actuación artística a cargo de alumnos de la Escuela Superior de Arte Escénico de Málaga (ESAEM).

Estas jornadas, según han explicado en un comunicado, nacen con la “fuerte convicción” de que la salud se construye, sobre todo, fuera de las consultas. Por ello, el programa científico del evento ha apostado por un enfoque comunitario y multidisciplinar, en estrecha conexión con los recursos sociales y educativos del entorno, y aborda algunos de los principales retos de la pediatría contemporánea.

Principales retos de la pediatría

Entre ellos se encuentra la obesidad infantil, que se trató desde la intervención multicomponente, destacando el trabajo coordinado entre pediatras y enfermeras. Otros de los temas principales fueron la logopedia aplicada a la pediatría y la importancia de la detección temprana y la derivación, así como la exploración oftalmológica y dermatológica pediátrica en Atención Primaria.

La salud mental en la infancia fue otro de los grandes protagonistas, así como las vacunas, las alergias a la proteína de leche de vaca, el acoso escolar y digital, la Inteligencia Artificial aplicada a la nutrición pediátrica, el ejercicio físico y nutrición y las enfermedades infecciosas reemergentes.

Los niños como protagonistas

Además, durante la reunión se contó con un espacio protagonizado por residentes de pediatría del Hospital Regional de Málaga y una conferencia de clausura que abordó el tema de la medicina desde otra perspectiva: música, enfermedad y pensamiento crítico.

No obstante, desde la asociación han destacado que una de las “señas de identidad” de esta edición ha sido la apuesta por hacer de los niños los verdaderos protagonistas de las jornadas. Para ello, se organizaron talleres prácticos dirigidos a la infancia centrados en estrategias psicoeducativas y en la promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludable, en colaboración con la Asociación Conciencia, el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Unidad de Prescripción de Deporte y Ejercicio Físico del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Por último, las jornadas contaron con una zona de exposición con la presencia de cuatro entidades que representan el compromiso social de la pediatría: Fundación Héroes, Médicos del Mundo, Asociación Conciencia y Asociación de Diabéticos de Málaga (ADIMA). “Su participación refleja la visión humanista que inspira este congreso: una medicina comprometida con las personas, que cuida, acompaña y educa en valores”, han concluido en un comunicado.