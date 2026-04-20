Alquilar una vivienda por habitaciones en Málaga y Marbella es más rentable que el piso completo: estas son las tasas

La rentabilidad en Andalucía de una vivienda de 80 metros cuadrados en marzo se sitúa en un 5,2% y la de una vivienda de similares características, pero en este caso compartida, de tres habitaciones en un 5,9%, con una diferencia de 0,7 puntos porcentuales. Las cifras se recogen en el estudio "La rentabilidad de la vivienda en España en 2026", basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de marzo de 2026 del portal inmobiliario Fotocasa. Málaga capital y Marbella también muestran en este análisis una rentabilidad mayor para las viviendas que se alquilan por habitaciones.

"Es relevante observar cómo la rentabilidad del alquiler por habitaciones se ha ido moderando con el paso de los años. Alcanzó su punto álgido en 2021, en un contexto en el que los propietarios buscaban alternativas ante el endurecimiento regulatorio y en el que este modelo todavía estaba menos extendido, lo que les proporcionaba mayores márgenes. Aun así, sigue existiendo una diferencia de 0,7 puntos frente al alquiler tradicional, una brecha que explica claramente el cambio de tendencia en la oferta", afirma la María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Con este escenario, el portal considera "lógico" que aumente la oferta de habitaciones frente a viviendas completas, "ya que lo que busca el propietario es la rentabilidad". "Mientras se mantenga esta diferencia de rentabilidad, el alquiler por habitaciones seguirá ganando peso, especialmente en las grandes ciudades, donde la presión de la demanda es más intensa", señala Matos.

Rentabilidad por capitales y municipios andaluces

El análisis de Fotocasa detecta que la rentabilidad de la vivienda alquilada por habitaciones en los municipios es, en general, es muy superior a la rentabilidad de un alquiler convencional. En el caso de Cádiz capital la diferencia entre una rentabilidad y otra alcanza los 2,2 puntos porcentuales, es decir, por el alquiler de una vivienda se saca 4,4% frente a la rentabilidad del 6,6% que se saca por el alquiler de las habitaciones de esa misma vivienda.

El orden de las ciudades con las rentabilidades de las viviendas de alquiler por habitaciones es: Cádiz con 6,6% (frente a un 4,4% de rentabilidad por un piso de 80 metros), Jaén con 6,9% (frente al 5,2% del piso por completo), Almería con 7,7% (6,1%), Marbella con 5,4% (frente a un 4,1%), Córdoba con 6,3% (5,4%), Huelva con 8,0% (7,1%), Jerez de la Frontera con 7,3% (6,5%), Granada con 5,2% (4,5%), Málaga con 5,5% (frente a un 4,8%) y Sevilla con 6,5% (6%).

MLG 27-05-2025.-Vistas aéreas de Málaga, el barrio de La Malagueta, construcción de las torres de Martiricos, el litoral de Málaga y el Colegio de las Esclavas. FOTOS AEREAS / Álex Zea

Por comunidad autónoma

Analizando ambos modelos de vivienda (una vivienda de 80 metros y una vivienda de tres habitaciones) se percibe que las rentabilidades que da la misma vivienda son "totalmente diferentes" en ambos casos. Así, en Castilla-La Mancha la rentabilidad de una vivienda de 80 metros es un 10%, frente al 7,6% de rentabilidad que se obtiene si se alquila la misma vivienda por habitaciones (2,5 puntos de diferencia entre ambas).

Navarra es la comunidad con la brecha más ancha entre rentabilidades (3,1 puntos porcentuales), con un 6,3% de rentabilidad de una vivienda convencional versus el 9,4% de la vivienda alquilada por habitaciones.