Por Andalucía critica el "hostigamiento" de Moreno a la educación pública y se compromete a "defenderla al 100%" si llega a la Junta

La educación pública es uno de los principales objetivos de campaña de cara a las elecciones del 17 de mayo. Y Por Andalucía, asegura, la lleva por bandera: "Vamos a defenderla al 100%". El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha criticado esta mañana los "recortes y hostigamiento" de la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras una reunión del partido con diversos colectivos vinculados al ámbito educativo de organizaciones sindicales como CCOO y Ustea, Ampas de diversos centros de la provincia o la Plataforma Neurodiverso.

"En Andalucía, hablar de educación es hablar del presente y del futuro de nuestra tierra", pero preocupan las plazas de Formación Profesional pública y el acceso a una educación infantil de cero a tres años. "Debería ser un derecho, no un negocio", ha asegurado el diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero. La coalición —compuesta por siete formaciones entre las que figuran Izquierda Unida, Podemos y Sumar— ha afirmado también que el alumnado con necesidades educativas especiales "ve cómo aumentan sus necesidades sin que crezcan los recursos necesarios para atenderlas con dignidad".

Educación infantil, inclusiva y FP

Por Andalucía insiste en la defensa de "un cambio claro" en la educación y prometen que, en caso de llegar a San Telmo, ampliarán las plazas en la FP pública "para que nadie se quede fuera", crearán "una red pública" de educación infantil de cero a tres años accesible para todas las familias "sin plantillas sumidas en la precariedad", y garantizarán "más recursos y profesionales para el alumnado NEAE". Su objetivo es "hacer realidad" una educación inclusiva.

"Moreno está desmantelando la educación pública", ha añadido el candidato de Por Andalucía por Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba. El número uno por la provincia ha insistido en que la comunidad autónoma se encuentra "frente a un abandono estructural que pone contra las cuerdas a todo el personal y a toda la comunidad educativa pública andaluza". Alba ha criticado el "plan de desmantelamiento" del Partido Popular, que, dice, afecta de manera "dramática" a la educación.

De lo público a lo concertado y privado

Ernesto Alba ha asegurado esta mañana que "desde el 2019 se han eliminado 2.700 aulas, mientras no para de crecer la financiación pública a la concertada" y ha acusado a los de Juanma Moreno de "poner palos en las ruedas" de la educación pública para "empujar a las familias a elegir concertadas y privadas", con un proceso de segregación educativa que pone en riesgo la misma universalidad de este derecho fundamental.

También Alba ha criticado que "no se trata de un problema de recursos, sino de voluntad política" y ha planteado su modus operandi: "La bajada de natalidad se tiene que traducir en una oportunidad para bajar ratios, reforzar las plantillas y apostar claramente por una educación de calidad inclusiva", algo que, insisten, debería servir para dar estabilidad al conjunto de las plantillas del personal educativo. Además, el candidato de la coalición ha subrayado "la importancia" de dar "garantía de atención integral al alumnado con necesidades especiales" y de crear "un plan de choque de infraestructuras" que cumpla con la ley de climatización y garantice seguridad y salubridad.

Desde Por Andalucía avalan su defensa de lo público con alusiones al respaldo que recogen "integralmente" de las reivindicaciones de profesionales y las familias con las que tratan.