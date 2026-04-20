Angélico, el relato de superación del nadador y profesor de Vélez-Málaga al que un desfibrilador le ha salvado la vida 13 veces

«Yo era una persona que creía que toda en la vida se resolvía a base de coraje y ganas, pero descubrí que a veces también se pierde y que la aceptación es el camino para poder vivir feliz con lo que uno tiene». Así resume su historia Angélico, profesor de Educación Física en Vélez-Málaga, exnadador federado y autor de un libro en el que se desnuda para contar cómo el deporte forjó su personalidad y cómo una dolencia cardiaca le ha obligado a reinventarse.

Juan Angélico Ruiz Aparicio es un referente de la natación en Vélez, donde vio nacer el club CN Axarquía por el que han pasado generaciones de veleños. Muchos le han conocido allí y otros como profesor de Educación Física en el IES Salvador Rueda.

La piscina, su hogar

A sus 45 años, el deporte y, sobre todo la natación, han sido y son su vida. Con sólo cuatro años, su padre le apuntó a natación y con cinco o seis ya estaba compitiendo.

Aunque quedó el último en esa primera competición, el ambiente le gustó y ya no salió del agua. La piscina ha sido su hogar.

Fue de los pioneros en este deporte en Vélez-Málaga, cuando en toda la provincia apenas había clubes ni piscinas cubiertas para poder entrenar en invierno.

Sus primeros entrenadores profesionales los tuvo en Granada, cuando se fue a estudiar la carrera para ser profesor de Educación Física y fue allí donde empezó a participar en competiciones federadas. Pero fue a su vuelta a Vélez cuando, entrenándose a sí mismo, logró clasificarse por primera vez para un campeonato de Andalucía.

Hasta hace ocho años compaginaba la docencia con el club de natación, como nadador, entrenador, director técnico, formador de formadores. «En el club lo he hecho todo», admite.

En la piscina, competía en mariposa y estilo libre y coincidió con grandes nombres de este deporte como María Peláez y Rafa Muñoz.

«Verme compitiendo con deportistas que seguía, que eran un referente para mí, fue un motivo de orgullo», recuerda Angélico.

‘Entrenando’a sus alumnos

En el aula también estaba presente su experiencia como nadador, transmitiendo a sus alumnos «el espíritu, el sacrificio, el pundonor que tiene entrenar y competir en un deporte tan duro».

El deportista y el docente se dan la mano cuando explican a los estudiantes que «con lucha, esfuerzo y superación uno puede llegar a donde quiera».

Angélico Ruiz, en una de sus clases en el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga. / La Opinión

Además, Angélico reconoce que de la misma forma que prefiere entrenar «al que quiere y no puede, más que al que es una ‘estrellita’ pero no quiere», en clase se vuelca más con los alumnos que tienen voluntad pero les cuesta.

Sabe de lo que habla cuando se refiere al esfuerzo. En su vida de nadador, los triunfos le llegaron como veterano, consiguió ser campeón de Andalucía y tercero de España, entre otros logros.

El día en el que todo cambió

Pero estando a ese nivel llegó el día en el que todo cambió. En 2018, Angélico perdió el conocimiento estando en la piscina: «Noté algo en el corazón y no me dio tiempo a reaccionar. Me sacaron del fondo».

El diagnóstico fue que tiene una cicatriz en el corazón. Una herida cuya causa es desconocida y que le provoca arritmias, algunas muy graves.

Desde ese momento, tiene un desfibrilador dentro de su cuerpo que le ha salvado ya la vida hasta 13 veces. Y le ha obligado a cambiar sus hábitos y a dejar su pasión, la natación, e incluso sus clases de Educación Física.

Aunque el cambio de vida ha sido gradual. Cuando tuvo el primer desvanecimiento se estaba preparando para cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado. Un reto que no pudo ser.

Sin embargo, en 2020 sí llevó a cabo una gesta deportiva solidaria: 21 kilómetros a nado contra la ELA. Junto a los nadadores Jorge Montoro y Mario Cañizares, cubrieron la distancia entre el balcón de Europa en Nerja y Torre del Mar para dar visibilidad a esta enfermedad.

Un libro como terapia

Actualmente, después de una cirugía a la que tuvo que someterse en el mes de junio, su actividad física se reduce casi a pasear.

Además, no puede impartir sus clases de Educación Física y está como profesor de refuerzo de inglés y matemáticas. Aunque el próximo curso confía en volver a impartir deporte «con cierta adaptación como evitar las horas de más calor».

«Mi vida ha cambiado totalmente. Me veo un poco como un profesor de Educación Física a medias», reconoce el malagueño, que también echa de menos las horas compartidas con sus amigos nadadores.

"No soy ningún superhéroe. He tenido momentos bastante duros. Esto no se hace solo, se hace con ayuda psicológica» Juan Angélico Ruiz Aparicio — Profesor y autor del libro 'El corazón de un nadador'

De ese proceso de adaptación a su nueva situación nace el libro ‘El corazón de un nadador’, como terapia psicológica de aceptación y superación. «No soy ningún superhéroe. He tenido momentos bastante duros donde se me pasaba por la cabeza tirarlo todo. Esto no se hace solo, sino con ayuda psicológica», explica. Además, destaca la ayuda de su familia: su mujer, sus dos hijas y sus hermanos.

Fue el psicólogo el que le recomendó escribir, aunque nunca pensó que sus pensamientos iban a terminar dando forma a un libro.

«Es prácticamente una autobiografía en la que me centro en la natación y en la enfermedad, en las diferentes etapas de mi vida».

Angélico Ruiz asegura que sobre todo intenta «no dar pena, contar la realidad pero sin dramatizar». Además, cree que el libro puede servir para reducir la incertidumbre de personas que pasen por problemas parecidos al suyo.

Vivir con un desfibrilador

Incluso puede dar claves a quien necesite un desfibrilador como el que él lleva y con el que ha tenido que aprender a vivir.

Un aparato que le ha salvado la vida y que también le ha dado algún susto que ahora cuenta como una anécdota como cuando empezó a pitar cuando se acercó a un altavoz.

«Me tiré dos días en la UCI sin tener nada. No sabía que el aparato emitía un sonido y pensaba que me iba a dar una descarga», cuenta.

El desfibrilador se encarga de mantener a raya sus arritmias y si hay una grave le da una descarga como los aparatos externos pero por dentro: «duele un montón».

En el libro, Angélico también cuenta las intervenciones cardiacas a las que ha tenido que someterse, lo que puede ayudar a quien tenga que pasar por lo mismo.

Además, quiere concienciar sobre la importancia de que haya desfibriladores en los centros educativos.

Angélico Ruiz subraya la importancia de que haya desfibriladores en los espacios y edificios públicos como colegios e institutos. / La Opinión

Por ello, parte de los beneficios que se obtengan con la venta de este libro se destinarán a comprar un desfibrilador para el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga.

Presentación solidaria del libro: el 24 de abril

«Una empresa local, Frutas Montosa, ha imprimido un montón de libros y se van a vender a un precio simbólico en la presentación», explica el profesor.

El acto solidario será el próximo viernes 24 de abril, a las 18.00 horas, en el Centro de Estudios sobre el Exilio de Vélez-Málaga.

La presentación correrá a cargo de Sara Viso Ruiz, vicedirectora del IES Salvador Rueda de la localidad veleña y compañera del autor.

Además, la obra autoeditada está a la venta en Amazon.

Noticias relacionadas

Como conclusión, a Angélico le gustaría que quienes lean sus palabras aprendan que los «pequeños detalles de la vida son los que dan la felicidad». Él está en proceso de aprendizaje y espera conseguirlo con su corazón de nadador.