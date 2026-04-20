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Arden siete coches en un incendio de madrugada en Bailén-Miraflores sin causar heridos

El fuego, originado en la calle Tejares sobre las 03.00 horas, también afectó a un contenedor y a la fachada de un edificio cercano

Vista de la calle Tejares.

Vista de la calle Tejares. / L. O.

La Opinión

Málaga

Un incendio declarado en la madrugada de este lunes en el distrito malagueño de Bailén-Miraflores se ha saldado con siete vehículos calcinados que se encontraban estacionados en la vía pública, aunque sin daños personales.

Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, los hechos se produjeron en torno a las 03.05 horas en la calle Tejares, cuando por causas que no han trascendido se inició un fuego que se propagó rápidamente entre los coches aparcados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, procedentes del parque Central (Martiricos), que lograron extinguir las llamas tras su intervención.

Fachadas de viviendas, afectadas

El incendio no solo afectó a los vehículos, sino también a un contenedor de residuos y a la fachada de un edificio próximo, que resultaron dañados por la intensidad del fuego.

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A pesar de la aparatosidad del suceso, no se han registrado heridos, según las mismas fuentes municipales.

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