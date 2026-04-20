Colas controladas en el primer día de regularización presencial: "Esta medida nos va a dar tranquilidad"

Pocas colas y afluencia controlada en el primer día de atención presencial de solicitudes para registrar la regularización extraordinaria de migrantes en Málaga. Una suma de 28 oficinas repartidas por toda la provincia —26 sucursales de Correos y dos centros de la Seguridad Social— pueden gestionar los trámites presenciales desde hoy mismo mediante cita previa que podrá tramitarse por internet o llamando al 060.

Son las 15.50, pero calle Huéscar aún se despierta tranquila de la siesta. Una mujer espera con su hijo sentada en un banco, otra pareja se acomoda bajo la sombra y poco más de diez personas deambulan la puerta de la oficina de la Seguridad Social conforme se acercan las en punto. La sonrisa de Sebastián e Indira vaticina que es un día importante para ellos. "Esta medida nos da la tranquilidad de estar en una residencia legal de la que ya somos parte", relatan impacientes.

Sebastián e Indira son una pareja joven que emigró de Colombia hace cuatro años buscando un futuro diferente al que su país podía ofrecerles, pero al llegar a España se encontraron lo que ellos mismos denominan como "congestión migratoria". Después de casi un lustro en proceso de asilo van a poder terminar de regularizar su situación.

Esta pareja colombiana ya va para su tercera "tarjeta roja", un trámite que certifica que se encuentran en España de manera legal mientras se decide sobre su protección internacional. Esta acreditación les permite trabajar y residir en el país durante al menos seis meses prorrogables. "Desde que me dieron el permiso de trabajo he sido camarera todo este tiempo", explica ella. "Yo soy cocinero profesional y desde que llegué a España he estado cocinando con contrato indefinido de 40 horas semanales", añade él.

No ser residentes los deja en "un limbo fiscal" que, relatan, les impide salir de España hasta que terminen el proceso de asilo. "Gracias al proceso de regularización extraordinaria vamos a poder finalizar los trámites", se emocionan.

Varias personas migrantes esperan en la oficina de la Seguridad Social de la capital, donde desde hoy se ha abierto el plazo presencialmente para la regulación de su situación en España / Álex Zea / LMA

Julián llega un poco más tarde. No tiene cita todavía, pero se ha acercado a calle Huéscar a preguntar cómo puede solicitarla. Él también viene de Colombia y es uno de los más de 30.000 migrantes que las entidades del tercer sector estiman que podrían beneficiarse de esta medida en la provincia. Hace un año y dos meses que llegó a España en busca de "un mejor futuro", pero lo que ha encontrado en este tiempo para subsistir son trabajos en el campo o horas sueltas "que le van saliendo" de pintor. "Me vendría muy bien para tener un contrato digno", asegura.

Una de las primeras en salir de la oficina de la Seguridad Social es Chanali. Y la suya es una historia peculiar. Dejó su Puerto Rico natal por amor. Se cegó de un malagueño y hace dos años que vive aquí con su pareja. Desde entonces trabaja limpiando casas y necesita regularizar su situación: se quiere casar y sin papeles no puede hacerlo. "Quiero hacer mi vida tranquila y trabajar, no quiero tener miedo a que me pueda pasar algo", se lamenta.

¿Dónde solicitarla?

En Málaga, las únicas dos oficinas de la Seguridad Social que se encargarán de gestionar estos trámites serán la de Avenida Andalucía y la de calle Huéscar, en el centro. Atenderán a las solicitudes de lunes a viernes en el horario de 16.00 a 19.00 horas.

Aunque también se han habilitado 26 sucursales de Correos repartidos por la provincia que trabajarán de lunes a viernes entre las 8.30 a 17.30 horas para atender a los migrantes que desean dignificar su situación. Málaga capital es la que reúne más centros disponibles, con nueve oficinas. Le sigue Marbella, con cuatro; Estepona, con tres; Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Vélez, con dos; y Torremolinos y Rincón de la Victoria, con un único centro.