Sucesos
Sorprenden a un hombre vendiendo droga en el Puerto de la Torre
Tras presenciar un pase en la calle, la Policía Local intervino casi tres kilos de hachís que el sospechoso tenía en el coche y en su garaje
Los policías vieron claramente cómo un hombre realizó un pase de droga desde el coche en el Puerto de la Torre, en Málaga capital, a otro que estaba en la calle. Eran las 21.15 horas del pasado 8 de abril y los agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local se acercaron y se identificaron, momento en el que tanto el vendedor como el comprador intentaron darse a la fuga.
El primero llegó a colisionar con la parte derecha delantera del coche patrulla, pero quedó bloqueado y no pudo continuar la marcha. El segundo arrojó un objeto al suelo e intentó fugarse a la carrera, pero fue alcanzado a escasos metros por los funcionarios, que recuperaron un trozo que parecía hachís. Los agentes identificaron a identificar al conductor, que todavía llevaba un billete de 20 euros en la mano de la última transacción y otros 30 euros en la cartera.
Garaje
Según ha informado el cuerpo municipal, él mismo manifestó que tenía un monedero con algunos trozos de hachís en el interior de su vehículo, unos 40 gramos, y más sustancia en el garaje de su vivienda. En total, los policías recuperaron casi tres kilos. Según la versión policial, el detenido, al que atribuyen un delito contra la salud pública, llevaría un tiempo dedicándose a esta actividad y proporcionando la sustancia en el entorno de Puerto de la Torre y Teatinos.
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