La DGT avisa a los conductores malagueños que realicen esta maniobra tan común en la autovía: se enfrentan a multas de 200 euros

Una misma imagen se repite en las autovías no solo de la provincia de Málaga, sino de todo el país: un vehículo se mueve al carril izquierdo para adelantar y, una vez que ya ha terminado la maniobra, en lugar de regresar al carril de la derecha, continúa en el izquierdo sin motivo alguno. Un acto sobre el que ha alertado la Dirección General de Tráfico (DGT) y que puede suponer multas de 200 euros.

Así lo establece el propio Reglamento General de Circulación, que asegura que el conductor del vehículo que ha efectuado este adelantamiento tendrá que reintegrarse al carril de la derecha "tan pronto como le sea posible y a modo gradual".

La maniobra debe hacerse de forma gradual y señalizada

Un gesto que deberá hacer sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad, y siempre utilizando los intermitentes y las señales necesarias para alertar de su cambio de carril con la finalidad de evitar posibles accidente.

Un aspecto que vigila en las carreteras malagueñas la DGT, que explica que en las autopistas y autovías hay que circular "siempre por el carril de la derecha".

La DGT recuerda que el carril izquierdo solo es para adelantar

"No cambie de carril más que cuando sea necesario para efectuar un adelantamiento y, una vez efectuado el mismo, vuelva gradualmente al carril derecho", señala la institución.

La importancia de evitar esta práctica no solo se debe a que entorpece la circulación, sino que también obliga a otros conductores a adelantar por la derecha, lo que incrementa el riesgo de accidentes, además de estar prohibido por la normativa.

Los únicos casos en los que se puede usar ese carril

En los únicos supuestos en los que se puede utilizan el carril izquierdo es para los mencionados adelantamientos, que obligarán al conductor a volver a su carril una vez terminados, así como para facilitar la incorporación de vehículos por la derecha, para sortear un obstáculo o turismo parado en la carretera, o para tomar un desvío hacia la izquierda.

En el resto de casos, el uso prolongado sin motivo del carril izquierdo está considerado una infracción grave que puede ocasionar una sanción económica para el conductor de 200 euros.

La Guardia Civil y la DGT vigilan esta conducta de forma activa

Una conducta que la DGT vigila de forma activa tanto a través de las patrullas como por cámaras, helicópteros y demás medios automatizados con la finalidad de atajar esta problemática y evitar problemas de circulación y posibles accidentes.

Por su parte, el organismo explica que la práctica de adelantar desde el carril de la derecha también tiene una multa económica de 200 euros, pero también ocasiona la pérdida de 4 puntos del carnet.

En los únicos casos en los que se puede realizar esta práctica es cuando el vehículo que circule delante indique claramente que va a girar a la izquierda o a detenerse y haya que sobrepasarlo por la derecha, además de cuando se circule en una vía con varios carriles delimitados en el que cada uno va a un destino diferente.