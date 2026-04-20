El Festival de Soles de Málaga vuelve a brillar: 12 horas de música y solidaridad llenan La Malagueta

La Plaza de Toros de La Malagueta volvió a convertirse en el epicentro de la solidaridad. El Festival Soles de Málaga 2026 cerró su séptima edición con un éxito rotundo tras reunir durante 12 horas a miles de personas bajo el lema “Conquista el Sol”, consolidándose como el gran evento benéfico de la provincia.

“¡Lo hemos conseguido!”. Con ese mensaje celebraba la Fundación El Pimpi una jornada que volvió a demostrar el músculo solidario de Málaga. Desde el mediodía y hasta la noche, la música, el compromiso social y la emoción se dieron la mano en un formato ya plenamente asentado en el calendario cultural.

La cita estuvo conducida por Belinda Washington, Ángel Rielo, Manolo Sarria y Miguel Ángel Martín, habituales del festival, y contó con una implicación especial de las ONG beneficiarias, que compartieron sus proyectos con el público a través de vídeos y acciones durante toda la jornada.

Cinco causas que cambian vidas

La recaudación de esta edición irá destinada a cinco iniciativas sociales de gran impacto en la provincia:

AFESOL , que pondrá en marcha el primer recurso residencial temporal para personas con trastorno mental grave en situación vulnerable.

, que pondrá en marcha el primer recurso residencial temporal para personas con trastorno mental grave en situación vulnerable. ALAS , centrada en la formación de docentes para prevenir la violencia sexual infantil en las aulas.

, centrada en la formación de docentes para prevenir la violencia sexual infantil en las aulas. PROLIBERTAS , que trabaja en la reinserción de mujeres sin recursos privadas de libertad.

, que trabaja en la reinserción de mujeres sin recursos privadas de libertad. NUEVO FUTURO , con programas de refuerzo educativo para menores en acogida.

, con programas de refuerzo educativo para menores en acogida. BETANIA, que desarrollará el proyecto “72 horas de Esperanza” para atender emergencias sociales de forma inmediata.

Hubo mucho ambiente durante toda la jornadas en La Malagueta. / SHAKTI DE RACO

Respaldo institucional y empresarial

El festival volvió a apoyarse en una sólida red de colaboradores. Instituciones como la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento, junto a entidades como Fundación “la Caixa”, Fundación Lágrimas y Favores o Fundación Mahou San Miguel, respaldaron una cita que también sumó a más de 30 empresas.

Un cartel sin pausas

Sobre el escenario, la música no dio tregua. Seguridad Social, Broken Peach, SuperHeavySound, Lady Shakes, Dr. No, Red Vintage, Super 8, Comando G, Juan Marín y Zayas firmaron un cartel vibrante que mantuvo al público en pie durante toda la jornada.

Con esta edición, Soles de Málaga no solo reafirma su tirón popular, sino también su capacidad para canalizar la solidaridad en proyectos concretos. La ciudad, una vez más, respondió. Y lo hizo brillando con luz propia