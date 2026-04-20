La histórica venta de Málaga que pasó de no tener agua ni luz a enamorar a Antonio Gala, El Lute y Van Dame: "La carne a la parrilla está exquisita"

De apenas tener un techo de cañas y no contar ni con luz ni agua corriente, lo que les obligaba a acudir al manantial cercano a traerla, a ser una de las ventas más emblemáticas de Málaga y haber conquistado con su comida casera y sus espectaculares vistas a personalidades como Antonio Gala, Gerald Brenan, Sancho Gracia, el Dúo Sacapuntas, El Lute o Jean Claude Van Damme. Así es la Venta Los Morenos, un restaurante situado en el cruce de caminos de Alhaurín el Grande con Mijas y Coín.

La historia de esta venta comenzó en 1968, cuando su fundador, Juan Moreno, decidió invertir el dinero que había ganado durante su etapa de inmigrante en Francia para crear este restaurante.

Un negocio que nació en una terraza de cañas de apenas 100 metros

En un principio, este negocio se instaló en una pequeña terraza de cañas de apenas 100 metros en la que ni siquiera había luz ni agua, lo que obligaba a su personal a traer el agua de un manantial cercano.

Al encontrarse en sus inicios en el camino de tránsito de la costa hacia los pueblos, este local era frecuentado por pescadores y arrieros, que hacían parada en esta venta para tomar alguna bebida o tapa y continuar con su camino.

La calidad del producto y el trato cercano impulsaron su crecimiento

Sin embargo, la calidad de sus productos, el trato cercano y la familiaridad que ha caracterizado en todo momento a este negocio fue haciendo que, año tras año, su clientela fuera aumentando hasta convertirse en la actualidad en una de las ventas más visitadas de la zona.

Así, este negocio presenta una imagen muy diferente a la de sus orígenes, con un enorme salón con una gran chimenea, dos terrazas y un pequeño parque para los más pequeños.

Un entorno natural con vistas y sabores de siempre

Este restaurante se encuentra, además, en un privilegiado entorno rodeado de naturaleza y la mejor estampa de la sierra, que permite a sus comensales disfrutar en un entorno único de la mejor comida casera y tradicional "basada en los sabores de siempre", tal y como relatan desde el propio restaurante.

"Tras años de experiencia y caracterizada por un entorno único y especial, no es de extrañar que por ella hayan pasado numerosos personajes conocidos de lo más pintorescos", añaden sobre la variada clientela que han recibido en sus estancias.

Antonio Gala, Van Damme o El Lute pasaron por esta histórica venta

Entre ellos destacan el actor Jean Claude Van Damme, el Dúo Sacapuntas, el escritor Antonio Gala, el actor Sancho Gracia, el escritor e hispanista inglés Gerald Brenan o Eleuterio Sánchez, más conocido como 'El Lute'.

Todos ellos y las decenas de clientes que acuden cada jornada a su local han podido degustar una amplia variedad de guisos y carnes a los que se suman, durante los fines de semana, sus especialidades a la barbacoa.

Entrantes, sopas y platos tradicionales desde precios asequibles

Entre la amplia carta de platos tradicionales con los que cuenta este negocio destacan sus entrantes desde 9 euros, como las croquetas de cocido, los pimientos fritos, el lomo en manteca o las berenjenas fritas con miel de caña.

A estos se suman sus 'primeros' desde 6,80 euros, como la sopa de picadillo, de fideos o de marisco, los callos, el gazpacho con guarnición, las ensaladas o los langostinos al pilpil.

Los comensales pueden escoger entre una amplia variedad de platos de carne desde 10,50 euros, como filete de pollo, estofado de ternera, secreto de cerdo ibérico, carrillada ibérica en salsa, plato de los montes, chuletón de ternera, entrecot, solomillo de ternera, presa ibérica, conejo al ajillo o rabo de toro a la plancha.

Carnes, paella y pescados en una carta muy variada

Entre sus platos también destacan su paella y sus pescados, con opciones como lubina, boquerones fritos, salmón a la plancha, pez espada, fritura malagueña y pata de pulpo, entre otros.

"La carne a la parrilla es exquisita", destacan sus clientes a través de las reseñas del restaurante. A lo que añade otro: "De los restaurantes con más solera y trayectoria de Alhaurín el Grande. La carta es variada y son especialistas en cocina tipo venta andaluza".

De igual modo, los comensales afirman que este negocio cuenta con "comida casera rica a buen precio".

"Mi hijo de tres años ha estado campando a sus anchas por un espacio tipo patio que tiene al lado y nosotros tranquilos de verlo a él jugar mientras estábamos sentados", recalcan sus usuarios sobre este restaurante abierto de viernes a martes de 10.30 a 22.00 horas, a excepción del domingo, que cierra a las 18.30 horas.