Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Saénz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán

El histórico edificio de los antiguos almacenes comerciales Félix Sáenz en el Centro de Málaga, y que actualmente ocupa en régimen de alquiler la cadena de perfumería Druni, cambia de manos. La consultora Savills ha cerrado el proceso de venta del mayor local de este poderoso eje comercial, hasta ahora propiedad de un fondo internacional, a un inversor privado catalán. En la operación, cuyo importe no ha trascendido, el comprador ha sido asesorado por Laborde Marcet.

El activo, situado en el número 4 de la plaza Félix Sáenz cuenta con una superficie total cercana a los 2.000 metros cuadrados, distribuidos en un local comercial de 847 metros cuadrados en planta baja y una primera planta de 1.088 metros lo que, según han explicado Savills este lunes, lo convierte en "una de las propiedades comerciales más relevantes del entorno prime malagueño por dimensión, ubicación y valor estratégico".

El inmueble forma parte de un edificio histórico construido en 1912, considerado uno de los referentes arquitectónicos del centro de Málaga y situado sobre el solar del antiguo Mercado de Abastos. La propiedad se encuentra en uno de los puntos de mayor tránsito peatonal de la ciudad, dentro del eje comercial que conecta calle Larios, plaza Félix Sáenz y el entorno de Atarazanas, hacia donde se expande la zona comercial.

Interés por la Málaga retail

"La operación pone de manifiesto el interés sostenido de inversores privados por activos prime en ubicaciones consolidadas. Málaga está más activa que nunca en el mapa de la inversión retail", ha explicado el director de High Street Retail en Savills Andalucía, Juan Pedro Hernández.

El edficio de la plaza Félix Sáenz en el Centro de Málaga que alberga el local de Druni. / L. O.

Por su parte, el senior consultant Capital Markets de Laborde Marcet, Tomás Essomba, comenta que la adquisición se enmarca en una "estrategia de diversificación" de la cartera inmobiliaria del inversor, "con un claro enfoque patrimonial y de largo plazo".

"Desde Laborde Marcet hemos acompañado al cliente en el diseño y ejecución de esta estrategia, identificando un activo singular que encaja con sus objetivos de posicionamiento y estabilidad", ha afirmado.

Sobre Savills

Savills, con una trayecotira que remonta sus orígenes a hace 170 añso, asesora a sus clientes a nivel inmibiliario a través de lugares y espacios, "bien sea a través de una empresa internacional en expansión, un inversor que desea optimizar su cartera de forma sostenible o una familia que busca un nuevo hogar".

Cotizada en la Bolsa de Londres, contamos con más de 42.000 profesionales en más de 70 países que colaboran ofreciendo una cobertura y experiencia única en el mundo inmobiliario, en el sector terciario y en residencial prime.

"Nuestro departamento de Research es referencia en la industria de asesoramiento para el sector inmobiliario. A través del análisis de los datos, de soluciones innovadoras y a medida en el entorno local y global, somos capaces de proporcionar a nuestros clientes el poder de decisión que les permite materializar sus objetivos", apunta la consultora.