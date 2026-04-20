Keko, guía turístico malagueño, revela el origen del nombre de una de las plazas más famosas de Málaga: "Había una gran cantidad de burdeles"

La plaza Enrique García-Herrera de Málaga capital, más conocida como plaza de Camas, es una de las más reconocidas, visitadas y emblemáticas de toda la ciudad malagueña. Pero, a pesar de su amplio conocimiento, la mayoría de malagueños y turistas desconoce el motivo por el que este entorno recibe su nombre más popular. Una incógnita que ha querido despejar el historiador y guía turístico Keko, que ha asegurado que era por el tipo de negocios que se encontraban en este enclave.

"La plaza de Camas se llama así porque en esta plaza, antiguamente, teníamos una cantidad de burdeles y prostíbulos por doquier en cada esquinita", ha asegurado el experto.

La cercanía de la Puerta de Antequera marcó su actividad comercial

Tal y como ha relatado, la presencia de estos negocios en la zona se debía a que, cerca de la plaza, se encontraba la Puerta de Antequera, que conectaba el camino comercial de Málaga con la ciudad antequerana.

"Al ser una zona tan concurrida, había muchos tipos de negocios", ha recalcado el guía, que ha explicado que en este entorno que se ha convertido en uno de los puntos más importantes del centro histórico de Málaga se podían encontrar toda clase de locales.

Entre ellos destacaban los burdeles, además de posadas en las que los viajeros podían descansar de sus largos trayectos por la provincia.

Un entorno lleno de posadas, comerciantes y mercaderes

Esto hacía que en los alrededores de la plaza se realizaran todo tipo de actividades comerciales y fuera común encontrar a comerciantes y mercaderes. Y entre estos negocios, uno de los más extendidos eran los prostíbulos y burdeles, de ahí el apelativo de plaza de Camas.

"Su nombre proviene de la gran cantidad de posadas y mancebías que se concentraban en este lugar en épocas pasadas", ha recalcado el experto, que ha explicado que aunque esa actividad cesara en el lugar, esta plaza sigue siendo un enclave lleno de "dinamismo, comercio y vida dentro del casco histórico de Málaga".