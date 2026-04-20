Con Málaga denuncia la falta de revisiones médicas en bomberos y privatización de la salud laboral municipal

Con Málaga ha denunciado la "falta de revisiones médicas" en el cuerpo de bomberos de la ciudad y el "proceso de privatización" en la salud laboral municipal. Lo ha hecho a través de su portavoz adjunta, Toni Morillas, en una comparecencia junto a Pedro David Pacheco, del Sindicato Andaluz de Bomberos. En la intervención han advertido del incumplimiento de una sentencia judicial al respecto y de que van a presentar una moción para exigir medidas.

La situación de las revisiones

"La última revisión que recibimos fue en 2016 e incluso esa revisión no era la adecuada que exigía la ley". Así es como describe David Pacheco la situación de la plantilla. Con Málaga narra que interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que describían revisiones médicas insuficientes y falta de planificación. A partir de ese momento, según la versión de Con Málaga, la Inspección de Trabajo pidió en repetidas ocasiones la mejora de estas condiciones.

El Ayuntamiento de Málaga no cumplió estas solicitudes hasta que en 2022 el Sindicato Andaluz de Bomberos hizo una demanda al Ayuntamiento por la situación. La sentencia dió la razón a los bomberos y dictó que tenía que proveer los recursos humanos y materiales necesarios para la vigilancia de la salud. Sigue sin aplicarse la sentencia, según denuncian.

La moción busca solucionar esta situación con el acuerdo 1, que insta al equipo de gobierno a cumplir la sentencia dada en 2023 y lo que ello implica: proveer los equipos y recursos que sean necesarios para las revisiones médicas necesarias. El acuerdo 3 también funciona en esta dirección, pide al Ayuntamiento que tome medidas para que el servicio de vigilancia de la salud lo vuelva a llevar personal municipal cualificado.

Los casos de la enfermera y la médica

Con Málaga denuncia también, el caso de una enfermera y una médica asignadas a la plaza de sanitarios en 2024. Según el grupo, estas se encontraban en falta de medios materiales y licencia sanitaria. Las profesionales, según Con Málaga, pidieron a la Dirección de Recursos Humanos que cubriesen esas carencias. Recursos Humanos se dedicó a bloquear sus peticiones, retirar "medios básicos de trabajos" y a "obstaculizar el cumplimiento de sus funciones".

Esta situación terminó "desplazando a la persona, a la médica especialista en salud laboral y desplazando también a la enfermera a otras áreas de gobierno", según Toni Morillas. A la médica se le traslada al Área de Servicios Sociales, donde se la aparta de sus funciones. Además de esto se le abre un expediente disciplinario. La enfermera fue trasladada al Área de Comercio para hacer inspecciones en locales de animales y peluquerías.

La moción busca solucionar este caso con el acuerdo 4, que insta a anular todas las relocalizaciones hechas y la retirada del expediente disciplinario. El acuerdo 5 pide una declaración de rechazo a las medidas de "acoso" contra los profesionales y un compromiso a garantizar un entorno de trabajo seguro.

La externalización de la Sanidad

La última acusación del grupo parlamentario ha sido la de la privatización de la salud laboral municipal. "El Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga tiene un plan deliberado para privatizar el servicio de la salud den los trabajadores y las trabajadoras municipales", afirma Toni Morillas.

El grupo ha denunciado reuniones del Comité de Seguridad y Salud realizadas de manera "opaca" sin "información previa", "orden del día detallado" ni "documentación preceptiva". Esto habría desembocado en la publicación de una licitación en periodo navideño para contratación externa del servicio de manera acelerada.

Este punto se cubre en el acuerdo 2 de la moción que insta equipo de gobierno a dejar cualquier proceso de externalización o privatización.