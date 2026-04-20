Málaga protagoniza uno de los mayores avances en el mapa español de innovación

Madrid y Barcelona son las áreas colíderes del mapa territorial de la innovación de España publicado este lunes en Málaga por la Fundación Cotec, un estudio donde el área malagueña ha protagonizado uno de los avances más destacados en el periodo comprendido entre 2022 y 2024. Madrid aparece en el estudio con 8,84 y Barcelona con 8,83, seguidas de (8,35), Zaragoza (7,44) y Bilbao (7,41). Málaga, por su parte, aparece en la zona media del ranking, aunque con un destacado progreso: el área funcional analizada (que aglutina a 1,8 millones de habitantes, el triple que la capital malagueña) registró una subida de puntuación en el índice sintético de 2,79 puntos en 2022 a 4,14 en 2024, superando la mediana española y ascendiendo del puesto 33 al 26 de la clasificación.

Cotec resalta que la subida del índice de Málaga fue la quinta mayor del periodo. "Sus mayores fortalezas se sitúan en los ejes de Empleo y Tecnología (un ascenso de 15 posiciones desde 2022) y Empresa (con una subida de nueve posiciones)", comenta.

El Índice Local de Innovación, una nueva herramienta que ha elaborado Cotec en colaboración con el think-tank urbanístico Trescientosmil. La herramienta, que construye por primera vez un índice sintético del desempeño innovador a escala local en España, ha sido presentada este lunes en el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga.

El proyecto divide el territorio nacional en 59 regiones funcionales, identificadas a partir de los flujos de desplazamiento cotidiano de los ciudadanos en un día laborable tipo. La herramienta está disponible en innovacionlocal.cotec.es y nace con la vocación de actualizarse periódicamente.

La gran mayoría de las áreas (43 de las 59) mejoró su puntuación entre 2022 y 2024, frente a 16 que la han empeorado. La mediana española pasó de 3,06 a 3,89 puntos, lo que refleja una cierta convergencia territorial. Las cinco áreas cuya puntuación más creció en el periodo fueron Arona, Palma, Ciutadella de Menorca, A Coruña y Málaga.

Cambios en el ranking de Cotec: Málaga, destacada

En cuanto a posiciones en el ranking, las seis áreas con mayor ascenso fueron Arona (+17), Mérida (+10), Ciutadella de Menorca (+8), A Coruña (+8), Málaga (+7) y Santiago (+7). Las cinco que más posiciones perdieron fueron Cáceres (-11), Huesca (-10), Badajoz (-9), Alicante (-9) y Ávila (-8).

Una imagen aérea de Málaga capital. / L. O.

Cotec detalla que la delimitación de estas áreas no coincide necesariamente con las divisiones administrativas del territorio. Por ejemplo, el área de Madrid incluye buena parte de la provincia de Guadalajara, y el área de Barcelona abarca municipios como Sabadell, Terrassa o Vilanova i la Geltrú, que van más allá de su área metropolitana.

El índice sintético combina 16 variables de inputs (esfuerzos) y outputs (resultados) de la innovación, agrupadas en cinco ejes temáticos. De esta manera, emula a nivel territorial desagregado lo que la Comisión Europea realiza a nivel de estados miembros y regiones con el European Innovation Scoreboard y el Regional Innovation Scoreboard.

Liderazgos geográficos detectados por Cotec

Los liderazgos de los cinco ejes están repartidos geográficamente, con una mayor presencia de Madrid y Barcelona: eje educativo (Salamanca, Murcia y Madrid), eje de investigación (Bilbao, Barcelona y Zaragoza), eje de inversión (Pamplona, Vigo y San Sebastián), eje de empresa (Madrid, Barcelona y Valencia), y eje de empleo y tecnología (Barcelona, Madrid y Valencia).

El Índice Local de Innovación analiza la capacidad innovadora de los territorios a partir de regiones funcionales, no por límites administrativos. Estas áreas se han delimitado a partir de las matrices de movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, construidas con datos de geolocalización de 200.000 millones de viajes de telefonía móvil, anonimizados y agregados.

Métricas del mapa de Cotec

La medición se basa en 16 indicadores agrupados en cinco ejes: inversión, educación, investigación, empleo y empresa, todos expresados en términos relativos (por habitante) para permitir comparaciones entre territorios. Cada eje se construye normalizando las métricas (escala 0–1) y calculando su media, y el índice final resulta del promedio de los cinco ejes, reflejando una visión equilibrada del ecosistema innovador.

Además, se incorpora un análisis de eficiencia, que compara los recursos (inputs) con los resultados (outputs) para evaluar hasta qué punto cada territorio logra transformar inversión y capital humano en innovación efectiva.