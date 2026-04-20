Málaga suma un nuevo vuelo a la ciudad de la porcelana, por menos de 60 euros

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sumará este verano una nueva conexión internacional. Volotea, la aerolínea low cost española, unirá Málaga con Limoges, una ciudad del suroeste de Francia conocida como la capital francesa de las artes del fuego.

Famosa desde el siglo XVIII por su delicada y traslúcida porcelana, Limoges ha construido una identidad ligada a disciplinas como la cerámica, el esmalte y el vidrio, lo que la ha convertido en un referente cultural y artesanal en todo el mundo.

Pero más allá de su tradición artística, esta ciudad francesa también conquista a los visitantes por su rico patrimonio histórico y monumental. Su casco antiguo, marcado por la arquitectura medieval, sus museos y sus calles llenas de encanto la convierten en un destino con gran atractivo turístico.

Catedral de Limoges / La Opinión

Declarada Ciudad de Arte e Historia, Limoges destaca además por joyas patrimoniales como su imponente catedral gótica y la emblemática Estación de los Benedictinos, uno de los edificios ferroviarios más singulares de Francia.

Dos frecuencias semanales y billetes por menos de 60 euros

La nueva ruta aérea entre Málaga y Limoges arrancará el 1 de julio y estará operativa durante toda la temporada de verano, con vuelos por menos de 60 euros.

En julio, la conexión contará con una frecuencia semanal, los miércoles, mientras que en agosto se reforzará con dos vuelos por semana, los miércoles y domingos. En conjunto, la aerolínea pondrá a la venta más de 4.650 plazas durante toda la temporada.

Los vuelos desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol despegarán los miércoles a las 15.55 horas y los domingos a las 11.45, con llegada a la ciudad francesa a las 18.00 y 13.50 horas, respectivamente.

En sentido contrario, los aviones partirán del Aeropuerto de Limoges-Bellegarde los miércoles a las 13.10 horas y los domingos a las 9.00, aterrizando en Málaga a las 15.15 y 11.05 horas. De esta forma, el trayecto tendrá una duración aproximada de 2 horas y 5 minutos.

Todas las rutas de Volotea en Málaga

Con esta incorporación, Volotea alcanzará un total de 19 rutas desde Málaga, conectando con cinco destinos en España (A Coruña, Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander); cinco en Alemania (Berlín, Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart, en código compartido con Eurowings); siete en Francia (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon, Toulouse y Limoges); un destino en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean); y, por primera vez, con Italia gracias a la última incorporación de Verona a su red.