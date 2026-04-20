Moda
La pasarela de moda para personas mayores se celebrará el martes 28 en la plaza de la Constitución
Un total de 111 personas mayores de 65 años participarán en el desfile de moda, tras ser seleccionadas en un casting y ensayar coreografías durante dos meses
El Ayuntamiento de Málaga organiza un año más la pasarela de moda para personas mayores, un desfile de moda que se celebrará el próximo 28 de abril en la plaza de la Constitución, a partir de las 18.30 horas. Un total de 111 personas (88 mujeres y 23 hombres), que fueron seleccionadas en el casting que tuvo lugar el pasado 23 de febrero, participarán en esta edición.
Los criterios establecidos para la selección de modelos son tener 65 años o más, disponibilidad y compromiso de asistencia a todos los ensayos, aptitudes para el desfile y presencia en la pasarela, que las tallas estén disponibles por parte de las firmas colaboradoras.
Una vez se completó el proceso de selección, se configuraron los grupos por firmas de moda que ceden su género en calidad de colaboradoras, de manera desinteresada. A cada grupo se le asignó un monitor o monitora de baile o teatro de los talleres para personas mayores que organiza el Ayuntamiento en todos los distritos de la ciudad en colaboración con la Asociación Prosalud.
Así, durante los dos meses previos al desfile, los distintos grupos han venido realizando los ensayos de las coreografías que lucirán en la pasarela. El concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha informado este lunes sobre este evento, que tendrá continuidad a finales de mayo con la Semana de las Personas Mayores y que, como en anteriores ediciones, cuenta con la colaboración de diferentes empresas malagueñas que ceden vestuario y complementos, así como servicios de peluquería y maquillaje.
En concreto, en esta ocasión, las firmas colaboradoras con la pasarela de moda para personas mayores son Bell Novias Alta Costura, Boutique Gloria, Mar Calzados, Dos Lunas Moda Flamenca y Complementos, Impecable Modas, Franju-Eclipse, Modas Chiquita, Fitflamc-Fitness Flamenco, Sol Woman Moda, Oportunidades Málaga, Fashion E-Busines School y Antonio Eloy.
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