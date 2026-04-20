El PP vota en contra de las mejoras que pedían los socorristas de Málaga

El equipo de gobierno votó en contra este lunes, en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, a sendas mociones del grupo municipal socialista y de Con Málaga, que se hacían eco de las quejas de los socorristas de Málaga, reflejadas a su vez ayer en un reportaje en La Opinión. Entre ellas, torres de vigilancia inestables, anticuadas y mal diseñadas; falta de más motos acuáticas y así como de desfibriladores y exceso de distancia entre una torre y otra.

Socorristas

A este respecto, antes de la discusión de las mociones, pidieron la palabra tres de los socorristas, que trabajan en la UTE SSGA-Atlantic, la empresa adjudicataria del servicio. Así, Emiliano Cortés destacó que trabajan «en condiciones deplorables» e hizo hincapié en que «la empresa tiene que cumplir, y el Ayuntamiento, vigilar para que se cumpla».

Por su parte Pedro Fernández recalcó el estado «obsoleto» de las torres de vigilancia y estimó que «una playa sin dos socorristas por torre no es una playa segura y no cumple con los estándares de bandera azul».

Vigilancia de la playa sin un techo en plena lluvia, otras de las quejas. / La Opinión

Por último, Ignacio Fernández repasó algunos casos reales de personas salvadas en las playas, pese a lo que considera un servicio con numerosas carencias.

PSOE

En este sentido, la concejala socialista Begoña Medina lamentó que «un servicio esencial para la seguridad de la gente que va a la playa», se presta «en unas condiciones mínimas».

Begoña Medina comparó el servicio, a su juicio más completo que se presta en otros municipios de Málaga, y manifestó que «no puede ser, que en Semana Santa, con las playas llenas de gente, haya solo ocho socorristas; gracias a Dios que no ha ocurrido nada».

Con Málaga

Por su parte, en nombre del grupo municipal Con Málaga, el concejal Nicolás Sguiglia mostró sendas fotos de una torre de vigilancia de Málaga y otra de Fuengirola. Para el concejal, la de Málaga «es una porquería» y «expone a los socorristas a una precariedad intolerable», mientras que la de Fuengirola «es una torreta digna que garantiza condiciones dignas para los socorristas, y con ello, garantiza un mejor servicio de seguridad».

Los socorristas proponen torres de vigilancia como este modelo de Fuengirola. / La Opinión

Vox

La concejala de Vox, Yolanda Gómez conminó al equipo de gobierno «a chequear el pliego de condiciones», y criticó que «no se está haciendo un inventario como se debe hacer».

La concejala también enumeró la falta de «quillas» en algunas «tablas de rescate» así como de «latas de rescate rotas» y «motos de agua del siglo pasado que comprometen la estabilidad».

PP

Por parte del equipo de gobierno, la concejala de Playas Teresa Porras informó de que, como cada año antes de la temporada alta, el Área de Playas pidió al Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento «la revisión del plan de Salvamento para la temporada 2026, que se remite a la dirección general de Protección Civil de la Junta, para que proceda a su aprobación».

La concejala de Playas también indicó que los funcionarios municipales realizan inspecciones «a pesar de los impedimentos» que les plantean los socorristas.

La concejala de PlayasTeresa Porras, en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental. / Ayuntamiento de Málaga

Con respecto a los medios, recordó que «no es obligatoria la prestación del servicio fuera de temporada alta», del 15 de junio al 15 de septiembre, y pese a ello, el Ayuntamiento «incorpora en Semana Santa y los fines de semana un dispositivo dimensionado con las necesidades existentes, porque no es obligatorio».

Teresa Porras además señaló que las torres están «homologadas», y criticó a los socorristas por querer que «les faciliten el acceso a la función pública». A este respecto, recordó que el estudio de la ·remunicipalización del servicio, ha sido uno de los puntos de la moción de Con Málaga.