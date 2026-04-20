Reconoce que estranguló a su mujer y la enterró bajo hormigón en Málaga: "Me cegué"

Un hombre, que se enfrenta a una petición fiscal de quince años de cárcel por matar a su mujer, Débora M.D., ha reconocido que la estranguló y luego la enterró bajo hormigón en un polígono de Málaga en marzo de 2022. El cadáver estuvo seis meses enterrado bajo el suelo de una nave industrial del polígono La Estrella mientras hizo creer a sus dos hijas y la familia que la mujer se había ido voluntariamente. El acusado ha asegurado que actuó contra la víctima en un "arrebato": "Estaba cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado".

El juicio con jurado ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y el fiscal y la acusación particular consideran que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio con los agravantes de género y parentesco; mientras que la defensa ha pedido cinco años y que se le apliquen los atenuantes de arrepentimiento y reparación de daño.

La fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, que ha participado en el juicio, ha explicado al jurado que la víctima, de 39 años, estuvo desaparecida seis meses y que en ese tiempo el marido hizo creer a la familia y a sus hijas, de 5 y 17 años, que se había marchado voluntariamente por lo que no puede estimarse el atenuante de arrepentimiento.

"La ocultó durante seis meses y manipuló todo para que pareciera que había desaparecido con voluntad plena. No solo la mata, la oculta y manipula su teléfono", ha subrayado la fiscal, que ha incidido en que "la violencia de genero tiene que desaparecer, castigando actos como este con lo que la Ley permite" y ha pedido al jurado "sentido común y sensatez".

El acusado (d) de estrangular y enterrar bajo hormigón a su mujer y hacer creer a la familia que se había marchado voluntariamente durante su juicio este lunes en la Audiencia de Málaga. / Jorge Zapata (EFE)

El asesinato

El acusado y su mujer convivían en la vivienda donde ocurrieron los hechos en la capital malagueña junto a las dos hijas en común. El 28 de marzo tuvo una fuerte discusión con la víctima con "expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", según la Fiscalía, que mantiene que hubo un forcejeo en el que la estranguló.

El procesado ha admitido estos hechos y ha indicado que en la discusión, sobre el estado en el que estaba la relación, actuó en un "arrebato". "Perdí el control", ha declarado, al tiempo que ha insistido en que todo ocurrió "muy rápido"; "me nublé". Asimismo, ha negado que planeara cómo deshacerse del cuerpo y ha dicho que en ese momento "solo pensaba en mis hijas".

Seis meses desaparecida

Ha reconocido la versión del fiscal, de que "con la intención de deshacerse del cadáver", lo introdujo envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón que utilizaba para su trabajo y lo llevó en una carretilla hasta su furgón y luego hasta la nave industrial de su propiedad en un polígono de Málaga. Allí "excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima", junto con su bolso y demás efectos personales, como tarjetas bancarias; y después cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria.

Juicio con jurado contra un hombre por matar a su mujer y enterrar el cuerpo. / EUROPA PRESS

Según su versión, en los meses siguientes tuvo "una carga grandísima" hasta que en su cuarta declaración confesó y contó a los agentes "todo". Ha pedido "perdón por los daños causados" a su familia, incluidas sus hijas, asegurando que ha renunciado "a todo" económicamente a favor de ellas. "Ojalá pudiera volver atrás".

El cuerpo fue encontrado en septiembre de ese año por la Policía Nacional, que logró llegar hasta el cadáver gracias a la investigación. Tras cinco horas de interrogatorio los agentes consiguieron que confesara que la estranguló en el domicilio familiar durante una discusión.

Asesinada "por ser mujer"

La fiscal ha sostenido que "Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad, que él no permitía" y ha incidido en que "la violencia de género tiene que desaparecer, castigando actos como este con lo que la ley permite", al tiempo que ha pedido a los miembros del jurado popular "sentido común y sensatez".

Ha asegurado que hay "pruebas apabullantes" contra el hombre, también técnicas porque "manipuló". Además, ha considerado que no son de aplicación las circunstancias que atenúan la pena que propone la defensa, al incidir en que "pasaron seis meses" hasta que se encontró el cuerpo y confesó y en que no ha resarcido "todo el daño moral" a sus hijas.

Acusaciones y defensa

El abogado de la acusación particular, Mario García, ha asegurado a los periodistas a la salida del juicio que coinciden con la Fiscalía en todos los aspectos penales y ha explicado que su personación era para "procurar la defensa de las menores en el sentido de que patrimonialmente se quedaran en mejor situación", punto en el que ha reconocido la colaboración del acusado.

La Fiscalía solicita una indemnización de 300.000 euros para las dos hijas, mientras esta acusación eleva la petición a 500.000 euros, mientras el acusado ha abonado ya unos 145.000 euros.

La defensa ha incidido en sala en que su cliente confesó "voluntariamente" una de las veces que fue citado como testigo y aún no había ninguna causa contra él; además de insistir en que sin la la declaración de este hombre "posiblemente el cuerpo no habría aparecido", por lo que considera su colaboración con la Policía de "esencial".

La Policía Nacional encontró el cadáver de la víctima enterrado en una nave del polígono La Estrella. | L.O. / L.O.

Investigación policial

La investigación policial se inició cuando un amigo de la fallecida -no tenía familiares directos en España porque viven en Brasil- denunció en Palma de Mallorca su desaparición. A partir de ese momento, el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de las pesquisas sobre la ausencia de la mujer, de origen brasileño y nacionalidad española.

Según las bases de datos policiales, la desaparecida denunció por malos tratos a su marido en 2012, aunque no ratificó la denuncia en sede judicial. En 2021, la mujer fue asistida en el hospital con lesiones compatibles con otra agresión, por lo que el centro activó el protocolo por supuesto episodio de violencia de género, hechos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, aunque tampoco presentó denuncia.