Socorristas en Málaga capital, ¿un servicio precario?

«Para las funciones que realizamos en la playa, esas torres de vigilancia no nos son útiles. Necesitamos estar protegidos por momentos de lluvia, del viento y dejar nuestros útiles cómodos», explica Pedro Fernández.

A su lado, Emiliano Cortés recuerda que el toldo de la torre sólo les libra «de una hora de sol», y luego está el problema de que, además de estar al aire -y muchas de las torres inestables, pues se mueven, comentan- tienen la escalera justo enfrente de la playa, así que al bajar le dan la espalda al bañista que esté en apuros.

Las actuales torres de vigilancia, denuncian, no resguardan del sol ni de la lluvia y muchas son inestables. / A.V.

Por eso, piden un modelo tipo caseta, como los que hay en muchos municipios de Málaga, como Fuengirola.

Pedro y Emiliano, que hablan con La Opinión en la playa de La Malagueta son socorristas de Málaga capital, un servicio licitado por el Ayuntamiento que en la actualidad presta la UTE SSGA-Atlantic. Los dos denuncian la precariedad de su trabajo por la falta de medios, sobre todo en temporada baja.

Proponen torres de vigilancia como este modelo de Fuengirola. / La Opinión

Algunas de sus quejas, respaldadas por el sindicato CGT, se verán este lunes en la Comisión de Medio Ambiente, a través de sendas mociones presentadas por el grupo municipal socialista y Con Málaga.

Una de sus quejas es que, en temporada baja -hasta el 15 de junio- solo cuentan con dos motos acuáticas, las dos en La Misericordia, con el problema de que si sucede algo en el Este de Málaga, «no tienen permiso de Capitanía Marítima para cruzar la boca del Puerto», señala Emiliano Castro.

Punto de intervención rápida con sombrilla y sillas prestadas en La Malagueta. / La Opinión

Además, el Sábado Santo, con una moto averiada y la otra sin poder usarse, toda la ciudad se quedó «más de cuatro horas» sin este servicio de salvamento, cuenta Emiliano Castro.

Por eso, piden que, en temporada baja, haya al menos una moto en el Oeste y otra en el Este de Málaga para cubrir todo el litoral.

También en temporada baja hay menos torres de vigilancia y, por tanto, grandes distancias entre ellas.

Vigilancia sin un techo en plena lluvia, otras de las quejas. / La Opinión

En este sentido, cuentan el caso de un intento de suicidio el año pasado: «El hombre terminó falleciendo en el hospital, el socorrista no lo vio porque estaba a 300 o 400 metros, imposible verlo», cuenta Emiliano Castro, que propone que toda la temporada haya torres «cada 150 o 200 metros».

Sin desfibriladores

También echan en falta desfibriladores, pues solo cuentan con los del paseo marítimo. Como argumenta Emiliano Castro, «díganme cómo, en ese momento, tengo que dejar a la víctima, buscar a esas distancias el desfibrilador o decirle a alguien que te lo acerque; estamos abandonados», lamenta.

La Opinión

Por otro lado, también creen conveniente que los socorristas tengan más horas de trabajo, pues el servicio comienza «a las 10 de la mañana y el año pasado, una de las muertes fue a las 9», recuerda Pedro Fernández.

Respuesta del Ayuntamiento

Este diario intentó contactar, sin éxito, con la empresa que presta el servicio. Por su parte la concejala de Playas, Teresa Porras, señaló que las quejas provienen de personas «que el Ayuntamiento no las tiene contratadas» y se preguntó por la base y «legalidad» de «todo lo que dicen».