Estas son las oficinas de Málaga habilitadas para solicitar la regularización de migrantes

Málaga arranca hoy, a la par que el resto de España, el proceso presencial de regularización extraordinaria de migrantes que ya comenzó de manera telemática el pasado 16 de abril y que se alargará hasta el 30 de junio. Las entidades del tercer sector prevén que más de 30.000 personas que trabajan de manera no reglada en la provincia puedan acogerse a esta ley.

La provincia cuenta con un total de 26 oficinas de Correos y dos centros de la Seguridad Social que atenderán a las solicitudes presenciales. Aunque solo lo harán con cita previa, que se puede tramitar a través del portal de la Regularización o llamando al 060. Basta con una misma cita para gestionar las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia.

Las únicas dos oficinas de la Seguridad Social de Málaga que se encargarán de gestionar estos trámites serán la de Avenida Andalucía y la de calle Huéscar, en el centro. Atenderán a las solicitudes de lunes a viernes en el horario de 16.00 a 19.00 horas.

Correos también ha habilitado un total de 26 sucursales repartidas por la provincia que trabajarán de lunes a viernes entre las 8.30 a 17.30 horas para atender a los migrantes que desean dignificar su situación. Málaga capital es la que reúne más centros disponibles, con nueve oficinas. Le sigue Marbella, con cuatro; Estepona, con tres; Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Vélez, con dos; y Torremolinos y Rincón de la Victoria, con un único centro.

Requisitos

Para ser beneficiario de la regularización masiva son requisitos imprescindibles encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales.

Certificado de vulnerabilidad

Este proceso también contará con la ayuda de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que además de ofrecer asesoramiento, pueden registrar solicitudes y acreditar el certificado de situación de vulnerabilidad. En caso de cualquier duda relativa al proceso, la provincia de Málaga cuenta con 17 entidades colaboradoras, aunque solo siete pueden realizar todos los trámites: Asociación Prodiversa, Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes, Málaga Acoge, Asociación Mujeres Progresistas la Mitad del Cielo, ONG Rescate Internacional, Fundación Prolibertas y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Otras entidades no pueden acreditar el certificado de situación de vulnerabilidad, pero sí ofrecer información relativa al proceso: Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF), Asociación Yo-Soy-Tú, Cruz Roja Española, Fundación Save The Children, Asociación Civil Somos Integración (ASOIN) y Sindicato Comisiones Obreras.

La Asociación Integración Para la Vida (INPAVI), Asociación Casas de Asís, Nuevo Hogar Betania y Asociación DYA-R solo ofrecen asesoramiento.