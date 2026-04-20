Medioambiente
La trampas del mosquito del Virus del Nilo detectan una "actividad mínima" en Málaga
Actualmente, son nueve los municipios malagueños en alerta por este virus, a lo que se suma la elevada presencia del mosquito tigre en la provincia
La llegada de la primavera no solo trae consigo el buen tiempo en Málaga, sino también la aparición de algunas de las plagas más habituales de esta época. Este año, la preocupación se centra especialmente en las cucarachas y los mosquitos, con especial atención al mosquito Culex, principal transmisor del virus del Nilo Occidental.
Aunque la provincia convive durante todo el año con este mosquito, el último muestreo de la Junta de Andalucía señala que se ha detectado una "actividad mínima". En el caso de Málaga, Huelva y Sevilla existen algunas excepciones.
En concreto, en la provincia de Málaga se ha observado un leve incremento, con tres picos que superaron los 80 ejemplares de especies transmisoras y otras dos capturas que alcanzaron los 50 ejemplares entre diciembre y marzo.
Apesar de los datos, actualmente son nueve los municipios malagueños en alerta por el virus del Nilo, a lo que se suma la elevada presencia del mosquito tigre en la provincia. Para su control, la Junta de Andalucía mantiene 44 trampas instaladas en las ocho provincias andaluzas para la vigilancia de estas especies.
El objetivo de los equipos desplegados sobre el terreno es intensificar la toma de muestras larvarias en los puntos de cría identificados, así como ejecutar tratamientos antes de que las poblaciones de mosquitos alcancen densidades que dificulten su control.
Nuevas trampas en verano
Además, está prevista la incorporación de nuevos equipos en julio y agosto, coincidiendo con el periodo de máxima actividad de estos insectos y con la intensificación de los tratamientos dirigidos a los mosquitos adultos, incluidas las actuaciones en las tablas de arroz del Bajo Guadalquivir y en los cordones de vegetación de ribera.
En total, 117 municipios andaluces han iniciado la temporada de alta circulación en nivel alto, mientras que 302 se sitúan en nivel medio y 366 en nivel bajo. Esto supone que hay 13 municipios más que el año pasado en nivel alto, es decir, aquellos en los que se ha detectado circulación del virus en su territorio.
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