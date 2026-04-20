La voz de las personas migrantes en Málaga: "Es una gran oportunidad para los que queremos trabajar en España y ayudar a la economía del país"

"Como no tenemos papeles, nos quieren explotar en todos lados", asegura Angélica. Hace un año que ella y Moisés llegaron a Málaga encadenando trabajos precarios. Mientras ella cuida a personas mayores los fines de semana, él se busca las castañas de repartidor a domicilio o de jardinero, "cuando lo llaman". La pareja, de apenas 20 años recién cumplidos y procedente de Cartagena (Colombia), se agarra a "lo que les sale" para poder pagar la habitación de un piso compartido en el que viven alquiler con otros desconocidos. Estos jóvenes por fin podrán regularizar su situación en España.

La pareja relata que decidieron mudarse a Málaga "corriendo con el riesgo de que aquí les pudiera ir un poco mejor". Angélica estudió gastronomía en su país de origen y tiene experiencia en hostelería. Moisés también sabe de cocina y estudió atención al cliente. "Con la regularización nos darían el permiso de trabajo y podremos encontrar algo fijo que nos ayude", explican.

"Un trabajo digno"

El caso de Gretel tampoco pasa desapercibido. Ella aterrizó en Málaga hace ocho meses, cuando a los 48 años tuvo que dejar atrás su vida en Cuba para buscar una mejor en otro lado. "No vine por problemas políticos, vine porque mi país ahora mismo está pésimo en economía: no hay agua, no hay corriente, no hay comida, no hay nada", relata.

Gretel se emociona al hablar de lo que dejó atrás. Vino sola, sabiendo que en caso de quedarse con su madre en Cuba "las dos iban a morir de hambre". Encadena trabajos de limpieza a domicio. Del boca a boca ya la conocen y así suma clientes, pero no gana suficiente para llevar una vida digna. "Lo poquito que gano es para la habitación nada más", cuenta.

"He ido a algunos lugares a pedir trabajo y me dicen que no, porque no tengo NIE, porque soy irregular", relata Gretel. Para ella, la regularización extraordinaria de migrantes no es solo una ley, "es una gran oportunidad para aquellos que estamos comprometidos a trabajar en España para ayudar a la economía del país".

Plazos telemáticos y presenciales

Gretel, Angélica y Moisés son solo tres migrantes de los más de 30.000 que las asociaciones del tercer sector prevén que podrán regularizar su situación en Málaga de aquí al 30 de junio. Los plazos para solicitarla se abrieron de manera telemática el pasado jueves 16 de abril y a partir de este lunes 20 también se podrá hacer presencialmente con cita previa.