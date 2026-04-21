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Más de 444.600 personas, candidatas a formar parte de las mesas electorales en Málaga capital
El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años
El Pleno del Ayuntamiento se ha reunido este martes en sesión extraordinaria para llevar a cabo el sorteo para la asignación de los componentes de las mesas electorales correspondientes a las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo. En Málaga, un total de 475.369 electores podrán votar en las elecciones y el número de personas candidatas a formar parte de las mesas electorales asciende a 444.659 personas.
El número de mesas electorales es de 634, con 5.706 personas seleccionadas entre titulares y suplentes, nueve por cada una de las mesas electorales. Así, el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, pues a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.
Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, el presidente de la mesa electoral deberá tener al menos el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. El proceso de sorteo, coordinado entre Gestrisam y el área de Innovación, se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga con un programa informático de extracción de componentes de mesas electorales proporcionado por la propia Oficina del Censo Electoral.
Se ha utilizado como fuente de información la del censo electoral de españoles residentes en España (CER), que comprende a todos los electores con derecho a voto y dieciocho años cumplidos en el día de las elecciones. El número de personas candidatas a formar parte de las mesas electorales asciende a 444.659, aunque el total de personas con derecho a voto, que incluye a 30.710 del censo de electores residentes ausentes (CERA), asciende a 475.369 electores.
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