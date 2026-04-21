Unos 52.000 alumnos de Málaga comerán más sano en los comedores escolares: así serán los nuevos menús

Desde el 16 de abril de 2026, todos los colegios e institutos públicos, concertados y privados de España deben servir menús escolares más sanos y regulados por el Gobierno. Esto responde al cumplimiento del Real Decreto de seguridad alimentaria y nutrición publicado un año antes en el BOE.

En Málaga serán 52.457 -aproximadamente- los alumnos a los que afectará este nuevo cambio gastronómico. Los encargados de dar este servicio serán las tres empresas de catering: Mediterránea, Aramark , El Cántaro; que dan de comer a los 388 centros educativos de la provincia.

Con la norma en marcha, ¿cómo quedan ahora los menús escolares? En resumen, se deja de lado las frituras, para dar paso a las verduras y frutas. También se rescinden los azúcares. El objetivo es que los menús sean más saludables y sostenibles

Las indicaciones

El nuevo marco establece que los primeros platos deberán incluir entre una y dos raciones de hortalizas a la semana, de una a dos raciones de legumbres, además de una ración de arroz y una de pasta cada semana.

El Gobierno también pone el foco en aumentar el consumo de pescado azul y blanco, que podrá servirse hasta tres veces por semana, al tiempo que limita la carne roja a una vez por semana y la carne procesada a dos veces al mes.

A ello se suman entre una y dos raciones de huevos por semana y de una a cinco raciones de alimentos con proteína vegetal.

En cuanto a los segundos platos, todos deberán ir acompañados de ensalada entre tres y cuatro veces por semana. Tanto las hortalizas como las frutas deberán ser, además, de temporada. De postre, se servirán entre cuatro y cinco raciones de fruta fresca a la semana o yogur sin azúcar.

En Málaga son 388 centros los que ofrecen servicio de comedor. / L.O

Entre las principales restricciones figura que las frituras se limitan a una vez por semana, mientras que los precocinados solo podrán servirse una vez al mes como máximo. Además, al menos dos veces al mes deberán incluirse productos ecológicos en los menús.

En cuanto a las grasas empleadas, el aceite de aliño deberá ser virgen o virgen extra, mientras que para freír solo se permitirá el uso de aceite de oliva o de girasol alto oleico.

También se refuerza la presencia de alimentos integrales: se deberá ofrecer pan integral al menos dos veces por semana y servir pasta o arroz integral un mínimo de cuatro veces al mes.

La sal también queda regulada. Será sal yodada y deberá utilizarse con moderación.

Por otro lado, se dará prioridad a las técnicas de cocción saludables, como el horno, el vapor, el hervido, la plancha y las salsas de tomate, reduciendo al máximo las frituras, los rebozados y otras salsas. Asimismo, se limitará el uso de concentrados de caldo y de potenciadores del sabor.

Estos nuevos menús han sido bien recibidos por muchas familias, aunque siguen señalando una cuestión pendiente: las cantidades. "Nos parece genial la nueva medida, pero las familias insisten en las cantidades, que no han cambiado. El plato para un niño de sexto es el mismo que para un niño de primero, cuando debería ser más grande", dice

Alimentos prohibidos

Los frutos secos enteros seguirán completamente prohibidos para los menores de seis años por riesgo de atragantamiento.

En las máquinas expendedoras —prohibidas en Infantil y Primaria— y en las cafeterías quedarán restringidos muchos de los productos más habituales hasta ahora: los más calóricos, con grasas industriales como la bollería y con exceso de sal y azúcar.

Como norma general, cada porción no podrá superar las 200 kilocalorías y quedarán vetadas las bebidas con más de 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros.

El decreto también refuerza el acceso al agua del grifo. En los patios deberá haber fuentes gratuitas de agua potable y, en los comedores, jarras de agua cuando el suministro lo permita. En el menú escolar, como hasta ahora, el agua será la única bebida permitida.

Otro punto importante es la adaptación a necesidades especiales. Los centros deberán ofrecer menús especiales para alumnado con alergias, intolerancias u otras enfermedades, siempre que el menor cuente con un certificado médico. También deberán facilitarse a quienes lo soliciten por motivos éticos o religiosos.