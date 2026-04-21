MULTAS
Se acabó usar el coche como trastero: la Guardia Civil multa a los conductores malagueños con 200 euros por llevar estos objetos sueltos
La DGT y el Reglamento General de Circulación aseguran que esta práctica se considera una infracción grave
Llegas al coche e, instintivamente, dejas las bolsas de la compra, la mochila o el bolso en el asiento del copiloto o la parte trasera del vehículo para tenerlo a mano y no meterlo en el maletero por tranquilidad o rapidez. Un acto que realizan la mayoría de conductores y pasajeros sin darle mayor importancia, pero que la Guardia Civil está vigilando y sancionando en Málaga y el resto del país con multas de hasta 200 euros.
Esto se debe a que, aunque los ciudadanos realicen esta acción con normalidad, la colocación de elementos sueltos en el vehículo puede reducir la libertad de movimientos y de visibilidad del conductor, además del conocido como 'efecto elefante' en los casos en los que la carga se desplace con fuerza sobre los usuarios del vehículo.
La norma obliga a no interferir en la visión ni en la conducción
Así lo asegura la Dirección General de Tráfico (DGT) y establece el Reglamento General de Circulación, que indica que el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción.
"Tiene que garantizar su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía", recalca el reglamento sobre este asunto.
Por ello, el texto establece que los ocupantes deben mantener una correcta posición en el vehículo, además de tener colocados de forma adecuada tanto los objetos como los animales que se transporten en el vehículo para que "no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".
La DGT recomienda llevar las bolsas y bultos en el maletero
Para evitar esta situación, se recomienda llevar todas las bolsas, macutos u objetos en el maletero y, aquellos que deban transportarse en el interior del habitáculo, se aseguren adecuadamente.
Para ello, se aconseja utilizar redes, sistemas de sujeción específicos o los propios cinturones de seguridad. Además, en ningún caso, podrán ocupar la bandeja trasera del vehículo para no obstaculizar la vista o salir despedidos tras un frenazo.
El 'efecto elefante' multiplica el peligro en caso de frenazo
Y es que el llevar objetos sueltos no solo puede afectar a la correcta movilidad y visibilidad del conductor, sino que puede provocar el 'efecto elefante'.
Esto se basa en que, ante un frenazo o accidente, los objetos salen disparados, lo que hace que la velocidad a la que se mueven multiplique su peso y pueda ocasionar graves consecuencias para el ciudadano con el que choque.
Multas de hasta 200 euros por llevar objetos sueltos
Así lo ha asegurado uno de los especialistas del bufete Litigio.es a través de sus redes sociales, donde ha afirmado que "a la masa de la bolsa se le une la velocidad, y de repente una cosa que pesa 6 kilos pasaría a pesar 60".
Para perseguir esta práctica de dejar objetos sueltos en el vehículo, el reglamento establece una multa de 200 euros al considerar esta infracción como "grave".
También se sanciona la carga que sobresale mal colocada
Lo mismo ocurre con los casos en los que se lleve una carga que sobresalga del maletero y que no esté protegida debidamente y pueda comprometer la estabilidad del vehículo, arrastrar, caer o desplazarse de manera peligrosa.
En los hechos sancionables también se encuentra el hecho de que la carga oculte los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa o las placas, lo que también estará penalizado con una multa económica de 200 euros
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