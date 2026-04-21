La Aemet avisa de calor y calima en Málaga con temperaturas de hasta 30 grados

Calor y calima en Málaga. Así será el tiempo esta semana en la provincia, con un clima marcado por "temperaturas más propias de junio que de abril".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "las temperaturas máximas están bastantes grados por encima de los valores normales para esta época del año".

En Málaga capital, el miércoles será el día más caluroso de la semana, con valores que rozarán los 30 grados. En concreto, el termómetro alcanzará los 29 grados de máxima, con mínimas también cálidas de 16 grados.

Los responsables de este repunte térmico serán los vientos de poniente, aunque esta situación tendrá un cambio a partir del jueves: "El jueves volverán a bajar las temperaturas, aunque seguirán siendo cálidas y significativamente por encima de lo normal", explica Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

Ese día, el calor seguirá siendo protagonista, con máximas en torno a los 25 grados. Sin embargo, el buen tiempo tiene fecha de caducidad. De cara al fin de semana, la situación atmosférica se inestabilizará en Andalucía por el descuelgue de una DANA, que podría dejar algunos chubascos.

Lluvias

En Málaga, se esperan lluvias débiles y dispersas tanto el viernes como el sábado, con una probabilidad del 80%. Eso sí, las precipitaciones llegarán acompañadas de calima, ya que estarán asociadas a la presencia de polvo sahariano en suspensión.

Tiempo en el resto de la provincia

En el interior de la provincia se esperan temperaturas similares, con un ambiente claramente cálido. En Coín, los termómetros alcanzarán este miércoles los 30 grados de máxima, mientras que las mínimas caerán hasta los 14 grados.

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Una situación parecida se vivirá en Antequera, donde se prevén 27 grados de máxima y 12 de mínima. Por su parte, en Vélez-Málaga se esperan 29 grados, mientras que en Ronda las máximas se situarán en torno a los 26 grados.