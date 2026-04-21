All Iron y el operador Líbere Hospitality abren en pleno Centro de Málaga un edificio con 23 apartamentos turísticos

Las compañías Líbere Hospitality Group (LHG) y All Iron RE I Socimi han anunciado este martes la apertura de Líbere Málaga Plaza del Siglo, un nuevo inmueble de 23 apartamentos ubicado en la calle Correo Viejo, 13, en el Centro de la capital. El activo es propiedad de la socimi, que ha realizado la reposición integral del edficio, mientras que la gestión y explotación corren a cargo de LHG, operador especializado en serviced apartments de corta y media estancia.

Con esta apertura, ambas compañías destacan el "refuerzo" su posicionamiento en Málaga, una de las ciudades "con mayor crecimiento turístico y atractivo inversor del mercado español".

El inmueble, adquirido por All Iron RE I Socimi en 2021 por 11,2 millones de euros, cuenta con una superficie total construida de 2.159 metros cuadrados y está conformado por siete estudios, siete apartamentos de un dormitorio y nueve apartamentos de dos dormitorios. Además, dispone de dos locales comerciales en planta baja que suman aproximadamente 500 metros cuadrados.

Ambas empresas han detallado que el inmueble ha sido objeto de una reforma interior integral para adaptarlo a su nuevo uso, manteniendo la estructura original del edificio y preservando su fachada, representativa de la arquitectura regionalista de la época.

"Actualmente, el activo se distribuye en planta baja de acceso, cuatro plantas de apartamentos y dos últimas plantas retranqueadas que conforman una unidad tipo ático. Adicionalmente, cuenta con dos locales comerciales en planta baja que suman aproximadamente 500 metros cuadrados", afirman.

Un edificio reposicionado para uso turístico

El edificio había sido reformado previamente en 2010, con uso mixto de oficinas y viviendas, y ahora se reposiciona como un producto turístico urbano de alta calidad.

El interior sigue los estándares de diseño característicos de LHG, con una paleta de materiales neutros y cálidos orientados a crear espacios funcionales y acogedores. Asimismo, incorpora las soluciones tecnológicas de Líbere que facilitan una experiencia de estancia ágil y autónoma, como cerraduras inteligentes, lockers y un sistema de check-in digital.

Una imagen de la Catedral de Málaga desde una de las terrazas de Líbere Málaga Plaza del Siglo. / L. O.

Refuerzo de presencia en Málaga

"Con esta apertura, Líbere Hospitality Group refuerza su posicionamiento en Málaga, una de las ciudades con mayor crecimiento turístico y atractivo inversor del mercado urbano español. El activo se incorpora de esta manera a la cartera de LHG en una localización estratégica, dentro de una ciudad que continúa consolidándose como destino urbano de referencia", han explicado.

Para All Iron RE I Socimi, esta apertura supone su segundo inmueble de apartamentos en la ciudad, complementando a Líbere Málaga Teatro Romano, ubicado en la calle Granada. Esta socimi alcanza así las 481 unidades en operación, sobre una cartera total de 867, y suma 10 inmuebles operativos en España, consolidando así su liderazgo en el sector del alojamiento alternativo.

Adicionalmente, LHG y All Iron RE I Socimi están presentes, en calidad de operador y propietario respectivamente, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Vitoria y Pamplona.

Málaga, mercado "estratégico"

Para Líbere Hospitality Group, este nuevo inmueble supone un paso más en su consolidación en Málaga, donde ya opera otros tres activos: Líbere Málaga La Merced, Líbere Málaga Teatro Romano y Líbere Málaga Trinidad.

“Málaga es una de las ciudades más dinámicas y demandadas, seguir creciendo aquí con un cuarto activo refuerza nuestra capacidad de operar una red sólida en destinos clave”, señala el co-CEO de LHG, Antón de la Ricaa.

Con esta apertura, LHG alcanza 72 unidades en operación en la ciudad, ampliando su posicionamiento en Andalucía como uno de sus mercados estratégicos.

Por su parte, All Iron RE I Socimi refuerza su apuesta por activos urbanos en ubicaciones premium dentro del segmento de apartamentos turísticos operados de forma profesional.

"Con esta inauguración, damos un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en ciudades clave como Málaga. Este activo refuerza nuestro modelo de colaboración con Líbere y nuestro posicionamiento como proyecto inmobiliario de referencia en el sector del alojamiento alternativo”, señala Ibon Naberan, co-director de All Iron RE I Socimi.