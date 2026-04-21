El Ayuntamiento reitera que cualquier reforma del Parque del Oeste se hará con la participación de los vecinos

La responsable de Urbanismo, Carmen Casero, respondió el lunes en la Comisión de Urbanismo a la polémica sobre una futura reforma del Parque del Oeste, que no tendrá lugar "sin el consenso de los vecinos".

Carmen Casero hizo estas declaraciones durante la discusión de sendas mociones del grupo municipal socialista y de Con Málaga, en las que se pedía precisamente la participación vecinal antes de encargar cualquier obra de reforma.

Como informó La Opinión, el Movimiento Vecinal del Parque del Oeste llegó a organizar una concentración el pasado sábado 11 de abril, así como a recoger firmas en la plataforma change.org, al conocer el encargo, en 2023, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de un estudio previo encargado al arquitecto Eduardo Rojas, responsable de la reforma anterior del parque en 2005, así como de otras intervenciones en 2000.

Miembros del Movimiento Vecinal Parque del Oeste. / La Opinión

Carmen Casero informó de que "el estudio se encargó y se cerró en 2023", por lo que "no ha habido ni un solo hito administrativo de consecución de este estudio previo, que habría sido redactar al menos un proyecto de ejecución, cosa que ni existe".

La concejala indicó que se trató de un "contrato menor", con el objetivo de que, el conocimiento que del Parque del Oeste tiene el arquitecto, "nos ayudaría a establecer un plan director sobre cuáles eran las carencias y posibles intervenciones que se debían hacer".

Carmen Casero, en la Comisión de Urbanismo de este lunes. / Ayuntamiento de Málaga

A través del Distrito de la Carretera de Cádiz

En todo caso, hizo hincapié en que "cualquier actuación que se haga en el Parque del Oeste deberá contar con el acuerdo de los vecinos, y lo haremos todo con la Junta de Distrito (de la Carretera de Cádiz), que para eso tiene órganos de participación ciudadana".

A la hora de las votaciones, en el caso de la moción del PSOE se modificó el primer punto, que fue aprobado por unanimidad, y cuya redacción enmendada insta al equipo de gobierno "a desistir de la tercera reforma integral del parque y a confirmar el archivo del expediente".