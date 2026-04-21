Un fallo en el sistema Adriano ralentiza la actividad judicial en Málaga y otras sedes de Andalucía

La actividad judicial en Málaga ha sido prácticamente nula desde primera hora de la mañana, con un bloqueo del sistema informático, que ha afectado a todas las sedes judiciales de Andalucía y que han provocado constantes cortes en la conexión. Esto, en la práctica, ha supuesto la paralización de las notificaciones y trámites que dependen del sistema Adriano en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

El problema surge, según fuentes de la Consejería de Justicia, de un sistema de limpieza automático que ha puesto en marcha el sistema informático. Está programado para que elimine archivos temporales, de forma que así evite su colapso. Estas mismas fuentes explicaron que el proceso comenzó en la tarde del lunes y se ha mantenido más allá de este mediodía, aunque sobre las 14.45 horas afirmaban que estaba ya en el parte final de este proceso. Una vez que termine el borrado, se procederá a reiniciar el sistema para que retome su actividad.

La Consejería de Justicia apunta que, en realidad, no se puede hablar de un colapso del sistema o corte de la comunicación, sino más bien de una ralentización. Aunque reconocen que en ocasiones ha ido tan lento el sistema Adriano que parecía que no tenía conexión.

El sistema Adriano es el que se usa para todos los trámites administrativos, en especial para enviar y recibir notificaciones judiciales. Esto ha supuesto un enorme problema para el día a día de la Ciudad de la Justicia en Málaga, que se ha replicado en otras sedes judiciales de Málaga y Andalucía. Sin embargo, no ha afectado a la celebración de los juicios que estaban previstos para este martes.

Otros fallos informáticos

La Junta de Andalucía sufrió la caída de su sistema informático a finales de marzo, lo que bloqueó trámites internos de funcionamiento ordinario de la administración y servicios de cara a la ciudadanía, como la carpeta ciudadana con certificado digital o el pago de multas y tributos, que tardaron varios días en recupere.

Esta caída de los servidores llegó a bloquear las aplicaciones sanitarias como ClicSalud, SaludAndalucía o la tarjeta sanitaria virtual; los educativos como el Ipasem, el sistema Adriano judicial, la ventanilla electrónica de dependencia o el BOJA que este viernes sí se ha publicado con normalidad. También funciona con normalidad la Ventanilla Electrónica, el Registro electrónico (Aries), Sirhus y los sistemas sectoriales de las distintas consejerías.