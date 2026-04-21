Condenada en Málaga una mujer a seis meses de cárcel por falsificar un título de Enfermería

Un tribunal de instancia de Málaga ha condenado a una mujer a seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial cuando tramitaba su colegiación en el Colegio Oficial de Enfermería para ejercer esa profesión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado "por conformidad de las partes" que el 4 de enero de 2022 la acusada, para tramitar su colegiación, aportó "una documentación falsa relativa a haber obtenido la titulación necesaria en la Universidad del Área Andina (Colombia)" y solicitó la homologación de ese título para su uso en España, "careciendo realmente del mismo".

El fallo también la condena a seis meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, así como al pago de costas procesales, pero el órgano judicial acuerda suspender la ejecución de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese plazo.

Control en el acceso a profesiones sanitarias

El Colegio de Enfermería de Málaga ha conseguido esta sentencia tras detectar un intento de colegiación con documentación no válida en un caso que considera que pone de relieve la importancia de los controles en el acceso a las profesiones sanitarias.

La condenada trató de colegiarse aportando una certificación cuya autenticidad generó dudas y, tras verificar el documento con el organismo emisor, el colegio confirmó que carecía de validez e interpuso una denuncia.

La institución colegial ha subrayado la importancia de haber detectado esta situación a tiempo y su presidente, José Miguel Carrasco, ha señalado que ello "ha sido determinante para evitar que una persona sin la titulación exigida pudiera acceder al ejercicio profesional, con el consiguiente riesgo que esto habría supuesto para la seguridad de los pacientes".

"Estamos ante un ejemplo claro de por qué los controles en el acceso a la profesión no pueden relajarse en ningún caso. La enfermería es una profesión sanitaria que exige formación, responsabilidad y garantías", ha añadido.

El colegio ha advertido de que este tipo de situaciones, aunque no son habituales, evidencian la necesidad de extremar las medidas de verificación en los procesos de contratación: "Es imprescindible exigir la titulación oficial y la colegiación obligatoria en todos los casos. No estamos hablando de un trámite administrativo, sino de una garantía directa para la seguridad de la ciudadanía".

El presidente ha hecho un llamamiento a administraciones y centros sanitarios para que refuercen los mecanismos de control: "No se puede permitir que ninguna persona acceda al ámbito sanitario sin cumplir los requisitos legales. Está en juego la confianza en el sistema y, sobre todo, la salud de los pacientes".

Desde el Colegio de Enfermería destacan que continuarán actuando con firmeza ante cualquier intento de intrusismo o irregularidad, defendiendo el ejercicio profesional y garantizando que la atención sanitaria se preste con todas las garantías.

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En este sentido, la institución recuerda que la colegiación y la verificación de la titulación no solo protegen a la profesión, sino que constituyen un elemento clave para asegurar una atención segura, cualificada y de calidad.