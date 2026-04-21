Ni Córdoba ni Toledo: los baños árabes mejor conservados de toda España son los de esta famosa ciudad de Málaga y se pueden visitar gratis si cumples este requisito

Los baños árabes mejor conservados de toda España no están en Córdoba, Granada o Toledo, sino en una de las ciudades más famosas y visitadas de toda Málaga: Ronda. Así, los Baños Árabes de Ronda son los que se encuentran en mejor estado de la Península Ibérica a pesar de remontarse a los siglos XIII y XIV.

Se trata de un espacio que se puede visitar de forma totalmente gratuita para parte de la población, así como por un precio de 4,50 euros para el resto de los ciudadanos.

Los orígenes de este recinto termal que en su día visitaron Ernest Hemingway y Orson Welles se desarrollan en la época musulmana, cuando constaban de tres salas de baños, con agua fría, templada y caliente, además de una recepción y una caldera.

Un recinto termal musulmán con siglos de historia en Ronda

Unas instalaciones que aún se puede contemplar a la perfección gracias al amplio grado de conservación que presentan, en el que sus arcos de herradura, su sistema hidráulico, sus salas, bóvedas y cúpulas mantienen aún la belleza y magnitud de sus inicios.

Los Baños Árabes de Ronda, los mejor conservados de toda España / Junta de Andalucía

Este yacimiento se encuentra situado al lado del Puente Árabe y junto al antiguo Arrabal Bajo, conocido en la actualidad como el barrio de San Miguel, en lo que en su día era el extrarradio de la medina andalusí de Ronda.

Su ubicación junto al arroyo garantizaba el abastecimiento de agua

Para su construcción, se escogieron los terrenos localizados junto al Arroyo de las Culebras, lo que permitía el constante abastecimiento de agua para estas termas.

Los Baños Árabes de Ronda, los mejor conservados de toda España / Junta de Andalucía

Un entorno en el que aún se puede contemplar sus tres tipos de salas diferentes, las de baños calientes, fríos y templados, así como su sala central más grande, compuesta por tres cuerpos separados por arcos de herradura sobre columnas de ladrillo y piedra, con bóvedas de cañón y pequeñas cúpulas con tragaluces en forma de estrella.

Arcos, bóvedas, cúpulas y un sistema hidráulico aún visible

Además, las visitas al lugar también permiten ver un muro de arcos que forman el acueducto por el que discurre el agua desde la torre donde se sitúa la noria.

Los Baños Árabes de Ronda, los mejor conservados de toda España / Junta de Andalucía

De igual modo, se puede encontrar el área de calderas en el que se calentaba el agua, así como los restos de las curtidurías, dedicadas a la transformación y elaboración del cuero, la actividad más extendida en el lugar cuando los baños dejaron de utilizarse tras la conquista castellana de la ciudad.

Ernest Hemingway y Orson Welles visitaron este enclave de Ronda

Un completo recinto termal situado en la calle Molino de Alarcón de Ronda que fue visitado durante su viaje a Ronda por Ernest Hemingway y Orson Welles, y que en la actualidad se puede recorrer por un precio de apenas 4,50 euros.

Así lo asegura el propio yacimiento y la Junta de Andalucía, que indica que la entrada general de las termas tiene un precio de 4,50 euros, que se reduce a 3 euros para grupos, estudiantes, menores de 26 años y personas jubiladas.

Quién puede entrar gratis y cuáles son los horarios

Asimismo, los residentes de Ronda, los menores de 14 años, los acompañantes de grupos escolares y las personas con discapacidad pueden visitar este entorno de forma completamente gratuita.

Los Baños Árabes de Ronda, los mejor conservados de toda España / Junta de Andalucía

Este enclave se puede visitar los lunes y sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas, de martes a viernes de 9.30 a 20.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.