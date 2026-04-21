Duro golpe a la distribución de drogas a pequeña y mediana escala desde la Costa del Sol a otros puntos de Andalucía

Dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas asentadas en Málaga han sido desarticuladas por la Policía Nacional con un balance de 19 detenidos y 26 registros en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén. Las investigaciones, lideradas por la Udyco de Torremolinos-Benalmádena, han permitido intervenir distintas cantidades de cocaína, MDMA, hachís y marihuana cuyo destino era la distribución a mediana y pequeña escala en diferentes puntos de la geografía andaluza.

La operación Mendoza arrancó en enero de 2025 tras detectar a los cabecillas de una trama en la Costa del Sol, donde estaban asentados. Numerosas vigilancias y seguimientos permitieron ampliar el círculo de personas que formaban el núcleo duro del grupo hasta identificar a las personas que se encargaban del transporte, custodia, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes. Los investigadores localizaron las fincas y domicilios de los integrantes, cuyo modus operandi consistía en conseguir contactos para la adquisición de drogas en las zonas de Costa del Sol y Granada.

Según ha explicado hoy la Comisaría Provincial, los pagos se abonaban de forma fraccionada o incluso se llevaban a cabo con vehículos importados desde Alemania por los cabecillas, realizando su distribución a diferentes domicilios y fincas de las provincias de Málaga, Jaén y Córdoba. Los agentes interceptaron dos envíos de droga. En una primera fase incautaron dos kilos de cocaína, una pastilla de 100 gramos de hachís y un paquete de plástico conteniendo ocho gramos de cocaína rosa o tusi. En una segunda fase se procedió a la intervención de otro paquete de cocaína de un kilo, llevando a los investigadores a intensificar las vigilancias. Finalmente, la fase de explotación se realizó el pasado mes de marzo con quince registros domiciliarios en Málaga capital, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Marbella, municipios que sumaron 10 personas detenidas.

Estas actuaciones incluyeron la intervención de 273 gramos de cocaína, 15 gramos de tusi, dos kilos hachís, otros dos kilos de marihuana en cogollos y varias dosis de anabolizantes. Los agentes también recuperaron más de 86.000 euros en efectivo, 600 libras y 22.000 dirham, siete vehículos, dos relojes de alta gama valorados en más de 100.00 euros, dispositivos de geolocalización, una pistola de balines y una pistola-taser, numerosos teléfonos móviles, así como dispositivos informáticos y equipos de trasmisiones.

Operación Samsara

En marzo, la Udyco detectó la actividad de otro grupo organizado en la misma zona liderado por un hombre. Las mismas técnicas policiales permitieron identificar a todos sus colaboradores, sus lugares de residencia y los vehículos que usaban. En este caso adquirían la droga en distintos puntos de la Costa del Sol y Antequera y las trasladaban por carretera a Linares y Villanueva de la Reina, ambos en la provincia de Jaén, y a Priego de Córdoba. La investigación se complicó por la ubicación de los centros operativos de los sospechosos, ya que elegían enclaves rurales con un número de habitantes reducido que dificultaba las vigilancias de los objetivos. Esto no impidió que los agentes presenciaran en Antequera del momento en el que uno de los investigados acudió al domicilio de uno de los suministradores de la droga.

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El vehículo contaba con un hueco en el mecanismo de cierre del portón trasero con dos paquetes de cocaína de 1.560 gramos. El hallazgo desencadenó las entradas y registros en los domicilios y viviendas de los investigados hasta ese momento, que se saldó con la detención de cuatro personas y la incautación de otros 1.595 gramos de cocaína, 208 gramos de MDMA, 126 gramos de hachís, 319 gramos de marihuana y la cantidad de 143.505 euros en efectivo. El pasado mes, en la última fase operativa de esta investigación, se han practicado tres detenciones más y tres registros domiciliarios en las localidades de Priego de Córdoba y Villanueva de la Reina, donde se ha incautado de la cantidad de 3.253 gramos de cocaína y más de 7.000 euros en efectivo.