El empleo sigue fuerte en Málaga, pero con doble cara: la costa tira del 82% del trabajo asalariado frente a un interior de menor crecimiento

El mercado laboral de la provincia de Málaga sigue firmando buenos datos de empleo, aunque con grandes diferencias entre las comarcas del interior y las del litoral. La provincia incrementó interanualmente en 2025 un 5,7% su cifra de trabajadores, con un aumento de 42.600 empleos netos (26.000 de mujeres y 16.600 de hombres) para un total de 795.700 ocupados de promedio en la Encuesta de Población Activa (EPA), según un informe presentado este martes por el sindicato CCOO. Sigue el claro predominio de Málaga capital y de la Costa del Sol, dos zonas que acaparan el 72% del empleo provincial y el 82,8% en el caso del trabajo asalariado. El estudio utiliza tanto datos de la EPA como de afiliados a la Segurida Social

De hecho, el empleo asalariado creció en 2025 en todas las comarcas, pero lo hace a un ritmo inferior o incluso decrece en alguna zona del interior como Nororma (donde cae un 1,6%). En Málaga capital, el volumen de trabajadores aumenta un 3,5%, en la Axarquía un 3,4% y en la Costa del Sol ocidental un 3,1%. Sierra de las Nieves, con un 3,2%, el Valle del Guadalhorce, con un 2,9%, Guadalteba con un 2%, la Serranía de Ronda con un 1,5% y Antequera, con un 1,1% completan el escenario de aumentos del empleo.

En materia territorial, el informe refleja que la comarca del Nororma presenta la peor situación en cuanto a ingresos por renta del trabajo para sus habitantes, con solo el 40% de su renta total (la otra parte viene de otros factores como bienes inmuebles), una tasa que en zonas como Guadaltebao Sierra de las Nieves también es baja, superand apenas el 50%. El sindicato ha alertado sobre la "actividad económica muy pobre" en el interior de la provincia, lo que contrasta con el 85% de ingresos por trabajo en Málaga capital y el 73% en la Costa del Sol.

Tasa de empleo récord

La tasa de empleo en la provincia ha firmado este año un récord del 52,1%, superando por primera vez a la que era más alta desde 2007 (51,1%), antes de la recesión. En cuanto a la tasa de paro, se ha situado en la provincia este año en un promedio del 13%, solo 0,6 puntos menos que en 2024. Sin embargo, CCOO detecta un ligero aumento del paro de 500 personas (un 0,3% más) debido al "importante crecimiento" de la población activa (subió un 4,9% con respecto al 2024).

Esta dinámica viene repitiéndose desde hace años y está propiciando que, pese a que Málaga crea empleo año a año, la bajada del paro, en números reales, sea más contenida. Así, el total de los últimos cinco años revela un crecimiento del empleo del 26,6%, lo que significa un aumento neto de 167.200 empleos entre 2020 y 2025. Pero en este tiempo, la población activa ha crecido un 15,9% y su consecuencia es que el desempleo se ha reducido un 26,2%, con un descenso de 42.100 parados.

La central sindical lamenta que el incremento del empleo en un 5,7% solo haya supuesto una bajada de la tasa de paro del 0,6% respecto al año anterior. "Todo el empleo que se crea en Málaga no tiene un efecto arrastre de las personas que están inscritas en los servicios de empleo queriendo trabajar", han advertido el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y la secretaria de empleo del sindicato, María José Prados.

Ambos han reclamado a la Junta de Andalucía un Plan Integral de Empleo para frenar un crecimiento que, pese a los "buenos datos", se sustenta también, a su juicio, en "desigualdad territorial, social y de género". La central señala que, mientras la ocupación ha superado las 795.000 personas de media (dato promedio de la EPA), los puestos de trabajo reales consolidados han sido 738.000 (media de la Seguridad Social) debido al recurso por parte de empresas y administraciones de los contratos temporales y a tiempo parcial. "Cada puesto de trabajo que se ha creado nuevo y que se ha consolidado ha generado que dos personas hayan ocupado ese puesto de trabajo", han comentando.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y la secretaria de empleo del sindicato, María José Prados, en la presentación del informe de empleo. / L. O.

"Ha habido un aumento de la calidad del empleo tanto por el tipo de jornada como por la contratación y el nivel formativo. Sin embargo, en las ocupaciones no se refleja ese aumento de la calidad de forma tan evidente, especialmente arrastrado por la cualificación de las ocupaciones en las mujeres", ha añadido el sindicato.

Empleo femenino

Por su parte, la secretaria de empleo de CCOO de Málaga, María José Prados, ha detallado que el paro femenino se mantiene en el 15,7% frente al 10,5% masculino. Prados ha denunciado que las mujeres triplican la tasa de parcialidad de los hombres, con un 21% frente al 7%, y que el empleo femenino temporal ha crecido en 4.300 personas en el último año.

El empleo femenino ha crecido un 7,7%, mientras que el masculino lo ha hecho en un 4%. Según el sindicato, la "tasa de empleo" en el caso de los hombres es del 52,1% y en las mujeres, esta tasa es del 43,5%, y es la más alta observada en la provincia en los últimos veinte años.

La población activa femenina creció en 2025 prácticamente el doble que la masculina. En términos porcentuales lo hzo un 7,2% у en 28.900 mujeres en términos netos, lo que ha supuesto también un aumento del desempleo del 4,3% (2.900 mujeres). "El aumento del empleo femenino no ha podido absorber el aumento de la población activa", ha afimrmado.

La población activa masculina ha crecido también este año un 3%, 14.200 en términos netos, perodesempleo masculino desciende en 2.400 personas (4,5%).

Pérdida de poder adquisitivo y reducción de jornada

La organización ha lamentado la pérdida de poder adquisitivo, ya que el IPC en Málaga estuvo por encima del 3,2% frente a un incremento salarial pactado que según CCOO, se quedó de media en los convenios colectivos solo el 2,5%. "Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Reclamamos incrementos por encima de la inflación para frenar la precariedad", ha apuntado.

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CCOO también solicita la creación de un índice de calidad del empleo y la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. El sindicato ha exigido ademñas a la Junta de Andalucía un refuerzo del Servicio Andaluz de Empleo y ha advertido que la privatización de servicios públicos "sale cara a los ciudadanos y genera peores condiciones laborales".