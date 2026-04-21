Las enfermeras de Málaga se forman en autodefensa ante el aumento de las agresiones en el ámbito sanitario

Ante el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios en la provincia, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha decidido dar un paso más y organizar un curso de autodefensa para que las enfermeras aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan cómo actuar ante posibles episodios de violencia.

La formación tendrá lugar el próximo 13 de mayo en la sede colegial. Durante cuatro horas, de 16.30 a 20.30 horas, las profesionales recibirán instrucción en técnicas básicas de autoprotección. Se trata de una iniciativa que ya se ha desarrollado en otros colegios profesionales andaluces, pero que llega por primera vez a Málaga.

El objetivo, según explica el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, es ofrecer a las profesionales “una nueva herramienta preventiva” para proteger su integridad física en situaciones de riesgo. “No solamente en el ámbito de la salud, sino que nuestras enfermeras estén preparadas ante cualquier tipo de incidencia violenta, ya sea en el ámbito profesional o incluso en el ámbito doméstico”, añade.

Aumento de las agresiones

La iniciativa no es casualidad, sino que responde a una realidad cada vez más preocupante en la sanidad: el aumento de las agresiones a profesionales sanitarios, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria.

Según los datos aportados por el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2025 Málaga fue la segunda provincia andaluza con mayor número de agresiones a profesionales del SAS. En total, se registraron 310 ataques: 244 verbales y 66 físicos.

“Igual que a los niños los enseñamos a nadar, a hacer ejercicio o a llevar ámbitos de la vida saludable, pues, desgraciadamente, a nuestros profesionales les tenemos que enseñar también a sobrevivir en situaciones complejas”, explica Carrasco, que recuerda el caso de una enfermera de la provincia que se vio acorralada en el domicilio de un paciente “sin posibilidad de salir y donde ya aparecían armas blancas”.

Instructor

El curso ofrece 20 plazas y es gratuito, aunque será necesario depositar una fianza de 20 euros que se devolverá a la finalización del mismo. Será impartido por Salvador Rodríguez Sánchez, un profesional sanitario con una “amplia experiencia en el ámbito de la formación y la defensa personal”, según detalla el Colegio en su página web.

Nueve de cada diez enfermeras reconoce que la presión asistencial le ha afectado psicológicamente. | LA OPINIÓN / L.O.

Es instructor en distintas disciplinas como karate, kendo y autoprotección, y con formación específica en técnicas de defensa en diferentes países. Además de su trayectoria en artes marciales, Salvador Rodríguez cuenta con experiencia docente en cursos de defensa personal, incluyendo formación específica dirigida a mujeres, “lo que refuerza el enfoque práctico y adaptado del curso”.

¿Qué aprenderán?

La formación tiene como objetivo principal proporcionar a las enfermeras “recursos útiles” tanto para prevenir e identificar situaciones de riesgo como para actuar en caso de que se produzcan, reforzando así “su seguridad tanto física como emocional en el entorno laboral”.

En concreto, se abordarán técnicas de autoprotección adaptadas al entorno sanitario, el control de situaciones de tensión y herramientas para mejorar la confianza y la capacidad de reacción ante posibles agresiones. El colegio subraya que se trata de una “formación práctica”, orientada a la realidad del día a día asistencial.

Carrasco recuerda que las enfermeras se encuentran en primera línea del cuidado y que cada vez tienen que hacer frente a más situaciones de violencia. “No es que uno vaya a sustituir a otro profesional que es quien está capacitado para contener y reducir a una persona agresiva y violenta, pero sí, por lo menos, para tener las herramientas y el conocimiento de cómo proteger su integridad. Ahí es donde nos centramos: en proteger la integridad”, aclara.

Además de este nuevo curso de autodefensa, el Colegio de Enfermería de Málaga ofrece un servicio de atención psicológica especializada destinado a apoyar a quienes han sufrido situaciones de violencia durante el ejercicio de su trabajo. También pone a disposición de los colegiados un teléfono de atención 24 horas, a través del cual los profesionales pueden recibir orientación inmediata sobre cómo actuar ante una situación de violencia, así como asesoramiento jurídico especializado.

Más ediciones

El presidente del colegio anima a las enfermeras de la provincia a denunciar siempre que sufran una agresión, ya sea física y verbal, y reclama más medidas de seguridad para proteger a los profesionales sanitarios. Entre ellas, insiste en la importancia de analizar “todas y cada una” de las situaciones que acontecen para ver dónde se ha fallado. Afirma que “cuando hemos llegado a una situación de una agresión, es porque el sistema ha fallado” y es necesario conocer, caso por caso, cuál ha sido “la causa real” qué ha motivado ese desenlace.

Tras la buena acogida registrada en otros colegios andaluces, el Colegio de Enfermería de Málaga ha decidido extender esta formación a la provincia y, según avanza Carrasco, no descartan organizar nuevas ediciones si la demanda es elevada.