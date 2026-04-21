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Más de 300 expertos y empresarios abordan en Málaga el impacto en el empleo de la IA en el II Congreso foRHum

El encuentro, organizado por Unicaja y la Fundación Unicaja, abordará la inteligencia artificial, el liderazgo y la evolución del talento en las organizaciones

II Congreso Forhum, coorganizado por Unicaja y la Fundación Unicaja

II Congreso Forhum, coorganizado por Unicaja y la Fundación Unicaja / l.o.

EP

Málaga

Málaga acogerá este jueves y viernes, 23 y 24 de abril, el II Congreso foRHum, coorganizado por Unicaja y la Fundación Unicaja, que volverá a reunir a profesionales, empresas y expertos para analizar cómo la inteligencia artificial y la transformación tecnológica están redefiniendo la gestión de personas y el futuro del trabajo.

El encuentro, que contará con unos 320 asistentes por jornada, se celebrará en el espacio Sohrlin bajo el lema 'Conectando personas, tecnología y propósito', han indicado en un comunicado. En su segunda edición, foRHum se consolida como un espacio de encuentro para debatir sobre los grandes cambios que ya están impactando en las organizaciones.

A lo largo de dos jornadas, el congreso abordará cuestiones como la aplicación real de la inteligencia artificial, los nuevos liderazgos, la evolución del talento, la transformación cultural y los retos que plantea un entorno empresarial cada vez más vinculado a la innovación y la tecnología.

El congreso está dirigido a directivos, responsables de recursos humanos, representantes del tejido empresarial y profesionales vinculados a la estrategia, la digitalización y la evolución de las organizaciones, con el objetivo de compartir experiencias y ofrecer respuestas prácticas para integrar la tecnología en la empresa sin perder de vista a las personas, la cultura y el propósito.

El cartel de ponentes de esta edición contará con voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico y divulgativo. Entre los perfiles confirmados, figuran Jon Hernández, divulgador en IA; Cristina Aranda, consultora de IA; Mamen Blanco, experta en IA aplicada a RRHH; Genís Roca, especialista en desarrollo de negocio y cultura digital, y Toni Gimeno, consultor y formador de Inbound Recruiting.

La celebración de este congreso refuerza además el papel de Málaga como escenario para el debate en torno a la innovación, la empresa y el talento. Con esta nueva edición, foRHum refuerza su papel como punto de encuentro para quienes están liderando la transformación de las organizaciones y buscan respuestas prácticas a los desafíos del presente y del futuro del trabajo.

La implicación de Unicaja y la Fundación Unicaja en este congreso se enmarca en su apuesta por el impulso del talento, la innovación y la transformación digital, así como por el fortalecimiento del tejido empresarial y social, en un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica y su impacto en el mercado laboral.

FoRHum

FoRHum es una asociación y foro de dirección de Recursos Humanos (RRHH) con sede en Málaga, enfocada en el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas en la gestión de personas.

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Surgió hace 13 años con la finalidad de reunir a directivos, responsables de RRHH y expertos del sector para mejorar la gestión de personas en las organizaciones, potenciando el talento y la innovación en un entorno de cambio constante. La primera edición del Congreso de Recursos Humanos foRHum tuvo lugar en octubre de 2023.

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