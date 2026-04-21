Fallece Antonio López Olmo, gerente de Covei y expresidente de la Asociación de Polígonos Industriales de Málaga

La Málaga económica y empresarial está de luto por el fallecimiento en la madrugada de este martes de Antonio López Olmo (Granada, 1964), gerente del concesionario de vehículos industriales Covei, que sufría problemas de salud, según han informado a este periódico fuentes empresariales. López Olmo fue también presidente del Parque Empresarial Polígono Guadalhorce y ocupó, durante los duros momentos del estallido de la pandemia, la presidencia de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma).

La trayectoria empresarial de López Olmo está muy ligada al concesionario malagueño Covei, fundado en el año 1985 y que actualmente es el concesionario oficial del fabricante Iveco.

"Después de atravesar una de sus peores crisis a principios de los 90, pasó a liderar su crecimiento, convirtiéndose durante numerosos años en la empresa líder de la comercialización de vehículos industriales", han explicado a este periódico las fuentes consultadas.

Antonio López Olmo, gerente del concesionario Covei, en el polígono del Guadlahorce de Málaga, en una foto de un entrevista con este periódico. / ALEX ZEA

"Un empresario ejemplar"

"En este camino, Antonio ha sido un empresario ejemplar, tanto en el crecimiento de Covei en la plaza de Cantabria y en la adquisición de MotorTrans con sedes de Lleida, Huesca y Zaragoza, como en el liderazgo de la asociación de polígonos de Málaga. Todos los que han trabajado con él, han expresado su más profundo dolor por tan irreparable pérdida, recordando su liderazgo, dedicación y calidad humana que marcaron la organización que dirigió", han comentado .

Esta previsto que mañana miércoles 22 de abril se celebre el acto fúnebre a las 17.30 horas en Parcemasa. Descanse en paz.