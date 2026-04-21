Málaga ofrece este verano 2 millones de plazas aéreas y se posiciona como el aeropuerto andaluz con más asientos

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se mantiene a la cabeza en oferta de asientos este verano, con casi 22,4 millones, lo que supone una subida del 8,2% respecto al año pasado.

Este crecimiento viene de un alza también en el territorio andaluz, en el que las aerolíneas españolas prevén este verano un alza del 9,8 % en los asientos programados. Estas cifras se sitúan por encima del promedio nacional, que será del 5,7%, pese a la situación geopolítica, y no ven riesgos en la escasez de queroseno que frenen los movimientos porque aseguran que en España la capacidad de refino es muy alta.

En toda la temporada recién comenzada las compañías tienen programados casi 260 millones de asientos en España, el 5,7 % más que un año antes, con "cierta heterogeneidad" a nivel regional.

Más de 32 millones de plazas en Andalucía

Del total, más de 32,1 millones de plazas corresponden a vuelos programados en los aeropuertos andaluces, el 9,8 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se superaron los 29,2 millones.

Del análisis por aeropuertos se desprende que Málaga es la provincia que ofrecerá más asientos con casi 22,4 millones, lo que supone una subida del 8,2 %, seguido de Sevilla, con 7.255.061, el 13,2 % más, y Jerez de la Frontera, con 867.741 (+15,5 %); Almería, con 844.331 (+22 %, el mayor crecimiento relativo en la comunidad), y Granada-Jaén, con 774.000 plazas (+6,7 %).

La evolución de Andalucía contrasta con la de otras regiones turísticas como Baleares, donde la oferta de asientos crecerá un 2,6 %, hasta los 47,9 millones, o Canarias, donde se prevé un descenso del 2,5 %, hasta los 35,7 millones de plazas, porque la base de partida, el verano del año pasado, tuvo crecimientos de dos dígitos.

Influencia del conflicto en Oriente

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, admite que la demanda podría resentirse en caso de que se produjeran subidas en los precios de los billetes pero, al tiempo, habrá un efecto positivo del desplazamiento de viajeros desde las zonas del conflicto hacia España.

"Es difícil prever ahora si habrá subidas en los precios de los billetes, porque las compañías tendrán que decidir si optan por asumir en sus cuentas de resultados el incremento de los combustibles o lo trasladan a precios. Tampoco anticipa cancelaciones de vuelos", ha explicado el presidente, quien ha asegurado que el suministro de combustible está garantizado, y que los productores están reforzando su producción.

Según se ha referido Gándara, España se refina entre un 80 y un 85 % del combustible que usan las compañías aquí, y solo un 11,4 % del crudo que se importa procede de la zona del conflicto, aunque deanda un aumento de la producción de combustible sostenible de aviación.