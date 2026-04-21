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El tren de alta velocidad volverá a conectar Málaga con Sevilla y Madrid a partir del 27 de abril

El ministro Óscar Puente subraya en X la "magnitud de la obra que ha habido que afrontar" durante los dos últimos meses para retomar la alta velocidad hasta la Costa del Sol

Obras de recuperación de la línea de alta velocidad afectada por un desprendimiento en Álora.

Obras de recuperación de la línea de alta velocidad afectada por un desprendimiento en Álora. / Álex Zea

Fran Extremera

Fran Extremera

Málaga capital y el resto de la Costa del Sol recuperarán el servicio ferroviario de alta velocidad la próxima semana. Dos intensos meses de trabajo, tras el derrumbe de un talud a principios de febrero, como este martes indicaba en X el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y casi 100 días después desde que se interrumpieron las comunicaciones directas hacia Andalucía, a raíz del accidente en Adamuz que le costó la vida a casi medio centenar de personas, los trenes volverán a retomar su actividad en la estación María Zambrano.

Fuentes de Adif inciden en que los usuarios ya pueden reservar desde hace semanas sus asientos para los servicios que de forma regular se recuperan a partir del 27 de abril. Pero advierten de que no existe aún comunicación oficial sobre la fecha exacta en la que la actividad pueda volver a la normalidad. Recordemos que está previsto que en las obras de Álora se reabra una vía y, con posterioridad, continúen las obras para que la segunda vía pueda estar operativa.

Respecto a la importancia de los trabajos desarrollados en el corazón del Valle del Guadalhorce, Puente expresaba lo siguiente en el perfil suyo de la mencionada red social: "Es difícil entender la magnitud de la obra que ha habido que afrontar en Álora para recuperar la línea Sevilla-Málaga de alta velocidad. Por eso es indignante escuchar a otros responsables institucionales actuar con tanta irresponsabilidad y tanto cinismo". Al texto le acompañaba este martes un vídeo ilustrativo de Adif, con el despliegue humano y material que aún se mantiene en el término municipal aloreño.

Avance de la obra

A las puertas de esta pasada Semana Santa, poco a poco empezaraba a liberarse la línea en Álora, que quedó cortada el pasado 4 de febrero como consecuencia de las intensas lluvias. El avance de las obras permitió habilitar provisionalmente el paso de trenes por ese tramo, pero de forma controlada y puntual, . Así se usó en primer término, a finales de marzo, "para liberar los convoyes" que se habían quedado atrapados en la provincia de Málaga tras el corte de la línea, según señalaban fuentes de Renfe.

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Adif ya por entonces remarcó la complejidad del proyecto, que impediría tener un servicio de trenes directo desde Sevilla o Madrid con la Costa del Sol durante toda la Semana Santa. No obstante, los usuarios han podido en los dos últimos meses viajar en autobús hasta la estación antequerana de Bobadilla, y desde allí retomar el tránsito en alta velocidad con el resto del país.

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