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Nueva huelga de médicos en Málaga del 27 al 30 de abril para exigir un Estatuto Marco propio

El miércoles 29 de abril tendrá lugar una manifestación autonómica en la capital malagueña, a la que están convocados los facultativos de toda Andalucía

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios el 18 de febrero de 2026.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios el 18 de febrero de 2026. / Álex Zea

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

La sanidad malagueña se enfrenta a una nueva semana de huelga médica. Los más de 5.800 médicos que ejercen en la sanidad pública en la provincia están convocados a otro paro nacional, en esta ocasión de cuatro días, para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y exigir un texto propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

La nueva jornada de huelga se extenderá del lunes 27 al jueves 30 de abril, provocando, una vez más, la suspensión de consultas, pruebas diagnósticas y operaciones programadas. Se trata del cuarto paro médico que se lleva a cabo en lo que va de año por este motivo, y que, continuará, una semana de cada mes hasta junio, si no se alcanza un acuerdo con el Ministerio. 

Además de la huelga, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en colaboración con el Sindicato Médico de Málaga (SMM), ha convocado una manifestación autonómica el miércoles 29 en la capital malagueña, a la que están llamados los médicos y facultativos de todas las provincias andaluzas. 

Recorrido de la manifestación

Málaga cogerá así el relevo a Sevilla y se convertirá en el epicentro de las protestas contra el Estatuto Marco. En primer lugar, a las 11.00 horas, tendrá lugar una concentración en la zona este de la plaza del General Torrijos, junto al antiguo Hospital Noble.

Después, a las 11.30 horas comenzará la manifestación que recorrerá el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina, la calle Larios y la Plaza de la Constitución, lugar donde concluirá a las 13.30 horas, aproximadamente. 

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

El SMM anima a todos los médicos y facultativos de la provincia malagueña a participar en las movilizaciones para mostrar, una vez más, “el descontento generalizado de los profesionales en toda España con las medidas que prevé establecer el Gobierno y tanto perjudican a los compañeros”.

Motivos de la huelga

El motivo de la huelga es el mismo que en las anteriores ocasiones: manifestar su rechazo al nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en el Sistema Nacional de Salud. El colectivo exige un ámbito de negociación propio y un Estatuto Marco específico para la profesión médica.

“Por desgracia, el Ministerio no ha avanzado en nuestras reivindicaciones, y, por tanto, nos vemos de nuevo obligados a ir a la huelga que teníamos prevista”, afirma el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, que anima a todos los facultativos a “seguir apoyando" como hasta ahora las protestas. 

“Estamos en el ecuador del calendario de lucha que nos hemos planteado”, ha resaltado el representante sindical, que ha recordado que esta “lucha” no distingue de especialidades, sino que es en beneficio de toda la profesión. 

Reclasificación profesional

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es la reclasificación profesional y la creación de la categoría A1+, ya que la intención del Ministerio es incluir a todos los sanitarios en el mismo grupo profesional, equiparando titulaciones 240 créditos con la de 360 créditos de los médicos.

“Vamos a seguir luchando y, sobre todo, también por el reconocimiento de nuestra formación, especialidad y responsabilidad que tenemos en la sanidad que el Estatuto no reconoce”, subraya. 

Otra de sus grandes demandas es acabar con las guardias de 24 horas. El colectivo denuncia que las horas de guardia se retribuyen por debajo de la jornada ordinaria y no computan para la jubilación. También exigen una regulación de la jornada laboral que ponga fin a los horarios excesivos y reclaman un máximo semanal de 35 horas como el resto de profesiones. 

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“Nosotros estamos luchando por algo que creemos totalmente justo. Nos parece que es arcaico que en el siglo XXI las condiciones de trabajo de los médicos en la jornada complementaria estén como están”, denuncia Martín, que pide perdón a los pacientes por las molestias que puedan ocasionar, pero insiste en que, “no nos ha dejado otra salida”.

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