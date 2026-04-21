El PSOE exige a Moreno Bonilla y De la Torre que acaben con “el desmantelamiento silencioso de la Ley de Dependencia”

Cuando a Asunción Vives le llegó la valoración de la Ley de Dependencia, su madre "ya había fallecido". El grupo municipal socialista retomará este jueves la conversación sobre los retrasos de dicha ley y defenderá en la comisión municipal de Derechos Sociales una moción para pedir a la Junta de Andalucía el aumento de presupuesto en la tramitación de la Ley de Dependencia y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, mayoritariamente femenino.

Así lo han avanzado Begoña Medina y Rosa del Mar Rodríguez, viceportavoz y responsable de Derechos Sociales en el grupo socialista respectivamente, en compañía de Asunción Vives, hija de afectada por los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia. Medina ha alertado de un "desmantelamiento silencioso" del sistema de dependencia y ha acusado al gobierno del Partido Popular en la Junta de “dinamitar” este derecho fundamental.

Críticas a la Junta y al Ayuntamiento

"Más de 56.600 personas en Andalucía están en lista de espera aguardando una valoración y una resolución de la dependencia", ha insistido la viceportavoz socialista, que ha respaldado su discurso con datos: "Cada día mueren 27 personas en Andalucía esperando la ley de dependencia, de las que cuatro son malagueños y malagueñas".

Medina asegura que la situación es "inaceptable" y señala directamente al presidente de la Junta. "¿Qué podemos esperar de Moreno Bonilla? Cuando fue secretario de Estado con el gobierno de Rajoy recortó más de 3.000 millones de euros en dependencia, de los cuales 730 millones venían para Andalucía", recuerda. Aunque el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, no ha quedado exento de críticas: "Vamos a ver si va a votar a favor de las medidas, si se va a poner al lado de los malagueños y malagueñas, o se va a poner al lado de Moreno Bonilla para que siga desmantelando la ley", ha advertido la socialista.

Rodríguez ha recordado el valor de la Ley de Dependencia como "un servicio esencial” y ha humanizado las cifras. "Son vidas y personas que necesitan cuidados para actividades cotidianas como asearse, comer o vestirse", ha insistido. La responsable de Derechos Sociales ha lamentado que Andalucía sea una de las comunidades autónomas donde más se espera para acceder a este derecho, "con una media de 535 días", y donde en los primeros tres meses del año "han fallecido 1.500 personas" en Andalucía esperando una resolución. "La Junta ha sometido este derecho a una carrera de obstáculos contra el tiempo, que es justo lo que estas personas no tienen", ha aseverado.

Testimonio de Asunción Vives

La cara más humana de la moción ha llegado con el testimonio Asunción Vives, hija de una madre fallecida el 7 de agosto de 2025 que no vio materializada la ayuda del grado 3 que se le concedió en febrero de 2024. "Yo estoy aquí por tantas personas dependientes a las cuales no les llegan las ayudas y se ven completamente abandonadas en una vorágine de papeles burocráticos increíble", ha denunciado esta malagueña. Asimismo, ha reclamado que Juanma Moreno acorte unos trámites que se demoran hasta 535 días "cuando lo normal eran 180 días", y ha criticado que las familias tengan que asumir el pago de parte de los medicamentos o del material de cuidados básicos como empapadores.

"Me iré de este mundo diciendo que me parece una vergüenza que no se pongan de acuerdo el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en acortar unos trámites para que nuestras personas dependientes lleguen al final de la meta dignamente", ha zanjado Vives.