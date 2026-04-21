El restaurante de Málaga que abrió un viajero irlandés hace tres siglos y que brilla con su plato de los Montes y sus migas: "Todo buenísimo, nos costó levantarnos de la mesa"

"Destaca por su comida casera, su buen ambiente y por ser toda ella un museo de la tradición". Así define la Guía Repsol uno de los restaurantes de los Montes de Málaga más antiguos y con más solera de toda la provincia, la Venta Galway, con más de tres siglos de historia desde que un viajero irlandés construyera el local.

En la actualidad, Venta Galway se ha convertido en uno de los negocios más emblemáticos de la zona gracias a sus impresionantes vistas de la sierra, su ambiente tradicional y sus exquisitos platos, con especial protagonismo de las carnes a la brasa, los platos de los Montes y sus migas, una carta que le ha valido para recibir un Solete de la Guía Repsol.

La primera venta conocida de los Montes de Málaga

Pero en sus orígenes, este negocio era muy diferente a como se puede contemplar hoy en día. Sus inicios se remontan al siglo XVIII, lo que, tal y como explica la Academia Gastronómica de Málaga, lo hace "la primera venta conocida de los Montes de Málaga".

Venta Galway, el restaurante de Málaga que abrió hace tres siglos un viajero irlandés y que ahora brilla con su plato de los Montes y sus migas / .

"Fue la primera parada de postas que había entre el puerto de Málaga y Granada. Los comerciantes de aquella época hacían su primera parada allí, donde se vendía de todo, de ahí su nombre de 'venta'", recalca la institución.

El origen irlandés de la Venta Galway, en los Montes de Málaga

Para conocer sus inicios hay que remontarse al siglo XVIII, cuando un viajero procedente de Irlanda decidió construir en el lugar un edificio que serviría de venta, además de una pequeña iglesia, un puesto médico y una escuela, unas construcciones que, salvo la venta, desaparecieron con el paso de los siglos.

Una iniciativa de la que nacería una de las ventas más visitadas de la provincia, que debe su nombre al conocido condado de Irlanda, lo que dificulta para muchos de sus visitantes y vecinos su pronunciación.

La familia Montañez está al frente desde 1993

Un restaurante que, desde 1993, está en manos de la familia Montañez, que ha hecho de la comida casera, el trato cercano y el propio patrimonio del lugar su seña de identidad.

En este entorno, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas privilegiadas de la Axarquía y su paraje natural, además de permitir degustar toda clase de guisos tradicionales, platos de los Montes, migas y postres caseros.

Guisos, migas y carnes de caza a la brasa en Málaga

A estos se suman sus carnes a la brasa, con cortes de caza como jabalí o venado, que se pueden disfrutar tanto en su salón interior con chimenea como en sus terrazas con las mejores panorámicas.

"Es un sitio inmejorable con sabor y precio justo", señalan sus comensales a través de las reseñas del restaurante. Además, alaban su comida, de la que afirman que está "buenísima", así como el "buen trato". "Los postres sin duda son lo mejor y, las vistas, espectaculares", añaden.

Los clientes destacan su comida, postres y vistas

De igual modo, aseguran que en este restaurante se puede disfrutar de "platos con sabor, un sitio inmejorable y precio justos", además de "carne de caza, cuchareo y buenas migas". "La comida estaba buenísima, nos costó levantarnos de la mesa", indica otro.

Venta Galway, el restaurante de Málaga que abrió hace tres siglos un viajero irlandés y que ahora brilla con su plato de los Montes y sus migas / .

La Venta Galway se encuentra en el kilómetro 12 de la Carretera de los Montes y está abierta los sábados y domingos de 10.00 a 18.00 horas, y lunes, martes, jueves y viernes de 13.00 a 17.00 horas, mientras que los miércoles permanece cerrado.