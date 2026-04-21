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Los trabajadores del metro de Málaga desconvocan los paros previstos para esta semana

La plantilla parece haber llegado a un acuerdo con la empresa malagueña y suspende la huelga prevista para los días 22, 23 y 24 de abril

Los trabajadores del Metro de Málaga llegan a un acuerdo con la empresa.

Los trabajadores del Metro de Málaga llegan a un acuerdo con la empresa. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Tras meses de tira y afloja, de huelga y nuevos paros, parece que la plantilla del Metro de Málaga por fin ha alcanzado un acuerdo que le permitiría dejar atrás el conflicto laboral.

Los trabajadores del transporte malagueño habían convocado paros parciales para los días 22, 23 y 24 de abril, unas movilizaciones que finalmente han sido suspendidas; después de que el Comité de Empresa del Metro de Málaga y la dirección de la concesionaria hayan alcanzado un principio de acuerdo que podría poner fin al conflicto abierto en los últimos meses.

Este acuerdo es el resultado de un proceso de negociación que se ha prolongado durante más de seis meses, desde el pasado 20 de octubre de 2025, en el que la representación de los trabajadores ha mantenido una actitud de responsabilidad, firmeza y voluntad real de alcanzar una solución.

No obstante, el Comité de Empresa ha querido subrayar que el acuerdo alcanzado queda a la espera de ser ratificado por la asamblea de trabajadores, que se celebrará el próximo jueves. Será, por tanto, la plantilla del Metro de Málaga la que tenga la última palabra sobre la validación del contenido pactado.

El Metro de Málaga vuelve a la huelga.

El Metro de Málaga desconvoca los paros. / La Opinión

Desde el Comité se valora el avance producido, destacando que "se han logrado aproximaciones en aspectos relevantes del convenio colectivo, fruto de la presión ejercida por la plantilla y del proceso de movilización desarrollado en las últimas semanas".

Peticiones de la plantilla del Metro de Málaga

Entre las principales reivindicaciones para alcanzar este acuerdo figuraban el mantenimiento del poder adquisitivo, una mejor organización del trabajo, la regulación de la conducción continuada, el descanso adecuado en turnos nocturnos y garantías en materia de jubilación parcial.

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Además, la plantilla del Metro de Málaga denunciaba una brecha salarial real del 25% con respecto a Sevilla, por lo que uno de sus objetivos era equiparar sus condiciones a las del servicio de la capital andaluza.

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