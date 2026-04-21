El tráfico entre Málaga y la Axarquía casi se duplicó en la última década

El tráfico por carretera en los accesos a Málaga capital y el resto de la Costa del Sol desde la comarca de la Axarquía casi se ha duplicado en la última década. Prácticamente se ha pasado de 50.000 vehículos diarios a los cerca de 100.000 actuales, como ha comunicado el tejido empresarial del litoral oriental y ha confirmado la Mancomunidad, en base a datos oficiales facilitados por la Diputación de Málaga.

El ritmo de crecimiento es de casi un 10% anual. Y como expresa el presidente de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín (PP), de momento el Gobierno central no ha dado respuesta al acuerdo plenario de su organismo, donde incluso responsables socialistas de la comarca proponían la apertura de un «carril reversible», que sirviese para aliviar las retenciones en horas punta.

Atascos de 10 Kilómetros en la autovía en el Rincón de la Victoria / Álex Zea

Aumento de la población

Martín recuerda que municipios como Rincón de la Victoria han pasado de unos 17.000 habitantes en 1990 a más de 50.000. O que Vélez-Málaga ha pasado de albergar una población de unos 50.000 a los cerca de 90.000 de este momento. Sin embargo, en la última década no se ha puesto sobre la mesa un proyecto concreto de tren litoral hasta Nerja, ni se han mejorado las vías rápidas, mediante un tercer carril, a la altura de El Palo, en la capital, o en Rincón de la Victoria, ya en territorio axárquico.

«Pronto estaremos ante una nueva temporada alta, con el verano a la vuelta de la esquina, y no vamos a parar de reivindicar lo que la comarca de la Axarquía se merece. El último jarro de agua fría para la provincia es que, junto a la falta de AVE, ahora se nos anuncian obras durante casi un año en el Cercanías, con lo que el tráfico por carretera no va a dejar de incrementarse, denuncia el presidente del organismo que agrupa a los 31 municipios axárquicos.

«Intereses partidistas»

Jorge Martín defiende que al Ejecutivo central «no le interesa el progreso de la provincia de Málaga. Casi quieren pararla, de manera que no tengan que demostrar que es la provincia que tira de la economía andaluza, tanto en términos turísticos, como en el sector primario», defiende.

Hace unos días se hacía público un nuevo Barómetro Provincial de la Fundación Madeca, basado en más de 2.000 encuestas telefónicas a personas mayores de edad de todas las comarcas, excepto la capital, y la Diputación subrayaba que la preocupación por la movilidad en la provincia se ha triplicado en el último año, «consolidándose como el segundo problema más importante para la ciudadanía, sólo por detrás de la vivienda».

La movilidad antes era el cuarto asunto que más preocupaba, reflejado por apenas el 4,6% de las personas encuestadas, y ahora ya interesa al 12%, dando ese salto al segundo puesto. La vivienda sigue en lo más alto, pero ha bajado el porcentaje de personas que lo sitúan como un asunto preocupante, en relación a 2025, al pasar del 49,5% al 47% actual.

La Diputación pide bonificaciones para el uso en la AP-7 / L.O.

Peaje de la Costa del Sol

La Diputación de Málaga incluso elevaba una moción institucional, aprobada por unanimidad, donde se exigía al Gobierno «actuaciones urgentes» contra el colapso de tráfico en la A-7 a lo largo del litoral oriental, así como la bonificación del peaje de la Costa del Sol o la mejora del cercanías entre Fuengirola y la capital.

Ahí se proponía también «solicitar al Ministerio de Transportes la implantación de carriles reversibles» y la reordenación de enlaces en la ronda Este «en sus tramos más saturados». E igualmente se pedía al Gobierno andaluz que avanzara en la puesta en marcha del metro hasta Rincón de la Victoria y la mejora del transporte interurbano en la Axarquía.

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El presidente de la Diputación, Francisco Salado, apelaba al «momento clave de crecimiento económico, turístico y demográfico», con una movilidad que se encuentra «al límite» en la Costa del Sol.