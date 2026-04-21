Wizz Air eleva su capacidad en Málaga con 17 rutas, dos nuevas a Venecia y Turín

La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air reforzará este año su oferta desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde ofrecerá 17 rutas con nueve países, entre ellas dos nuevas a Venecia y Turín (Italia). Con esta acción, la compañía elevará un 26 % su capacidad hasta alcanzar los 1,8 millones de asientos.

La programación de la compañía, la quinta en volumen de pasajeros en el aeropuerto malagueño, responde a la alta demanda hacia este destino, en el que ha experimentado un crecimiento sostenido desde que comenzó sus operaciones en 2011.

El portavoz de Wizz Air, Andras Rado, ha explicado este martes que Málaga es un destino estratégico con gran capacidad, al estar a "tres o cuatro horas de distancia del centro o este de Europa", al que se puede viajar también en temporada baja gracias al clima y a la diversidad de la oferta de Andalucía.

Enlace Budapest y Málaga

La compañía ha añadido frecuencias desde muchas rutas, entre ellas la que enlaza Budapest y Málaga, que ya cuenta con vuelo diario frente a los cuatro semanales que disponía anteriormente. "Hemos llegado esta mañana (desde la capital de Hungría) y el vuelo estaba lleno", ha comentado.

El de Málaga-Costa del Sol es uno de los aeropuertos más relevantes para Wizz Air tras el de Barcelona, y junto a los de Madrid y Valencia, donde ofreció durante el pasado año 1,4 millones de asientos.

El crecimiento de dos dígitos se enmarca en la apuesta de la aerolínea por España, que concentra el 10 % de la capacidad de la compañía, y vuela a 16 aeropuertos -entre ellos los andaluces de Málaga y Sevilla-, aunque ninguno de ellos como base.

Durante 2026 aumentará un 34 % su capacidad en nuestro país, ofrecerá 15 nuevas rutas y prevé alcanzar casi 13 millones de pasajeros al cierre del año.

Entre las nuevas rutas ofertadas figuran las de Málaga-Venecia, a partir del próximo 14 de septiembre y que contará con dos vuelos semanales (jueves y domingo), y la de Málaga-Turín, a partir del 26 de octubre, también con dos vuelos a la semana (martes y sábados).

Crece la demanda por la situación de Oriente Próximo

A pesar del conflicto en Oriente Próximo, la aerolínea no ha sufrido afectaciones directas en sus operaciones ni en el suministro de combustible, ya que la mayor parte de su capacidad (96 %) se concentra en Europa.

La inestabilidad en otras regiones ha provocado que más pasajeros opten por destinos seguros como España, Grecia e Italia, donde "las reservas han aumentado", ha señalado Rado.

Aunque los precios pueden aumentar ligeramente por el incremento de la demanda, ha recomendado a los usuarios comprar billetes de avión y reservas de hotel con la mayor antelación posible.

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Por su parte, el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado que la conectividad es algo "primordial" para este destino, y ha destacado el aumento del 8,5 % de asientos de avión previsto en los próximos seis meses en la Costa del Sol, donde las aerolíneas ofertarán un total de 9,6 millones de plazas que permitirán conectar Málaga con 151 ciudades.