La relación de uno de los yates atracado en el Puerto de Málaga con la realeza británica

El Puerto de Málaga es un desfile constante de yates, cruceros, veleros y, en definitiva, embarcaciones curiosas, millonarias o antiguas. Desde hace días, tanto en el IGY Marina como en el Muelle 2, frente al restaurante Kaleidos, permanecen atracados barcos con historias y cifras astronómicas. De hecho, actualmente el valor de las embarcaciones que hay supera los 350 millones de euros.

Entre las embarcaciones más exclusivas encontramos el I Dynasty y el Zenobia, ambos habituales en la ciudad. El Zenobia ha estado en boca de todos hasta hace poco. La razón: su estrecha vinculación con la casa real británica.

Zenobia, yate de lujo para las vacaciones de Camila

En este yate, valorado en 40 millones de euros, veraneó el pasado verano Camila, reina consorte de Reino Unido. Las imágenes fueron captadas en Grecia y generaron polémica en los tabloides británicos por la ausencia de Carlos III.

El Zenobia pertenece al multimillonario saudí Wafic Said. Empresario sirio muy vinculado a la realeza británica. De hecho, ya en 2019, el entonces príncipe de Gales organizó una cena en Clarence House para celebrar el 80º cumpleaños del empresario y reconocer su labor benéfica.

También ha asistido a eventos de alto perfil como Royal Ascot, compartiendo palco y sonrisas con Carlos y Camila. Su familia fue mecenas fundadora del actual Fondo Rey Carlos III, antes conocido como Fundación Benéfica Príncipe de Gales.

La reina Camilia veraneó el pasado año en este yate por las aguas de Grecia. / La Opinión

Este yate acoge a 12 huéspedes en seis lujosos camarotes, una tripulación de 13 personas, y está equipado con una variedad de comodidades, incluyendo gimnasio, piscina, cine y una biblioteca.

I Dynasty

Valorado en 200 millones, el Dynasty fue construido por encargo de Alijan Ibragimov, un multimillonario de Kazajstán. Ibragimov fue el cofundador de la multinacional Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) y falleció en febrero de 2021 a causa del Covid-19.

I Dynasty. / Álex Zea

Sus 101 metros de eslora lo convierten en el yate más grande actualmente en los muelles 1 y 2 de Málaga. Este yate cuenta con su propio helipuerto, juguetes acuáticos, como equipo de esquí acuático, dos kayaks transparentes y motos acuáticas; hasta embarcaciones auxiliares y su propio gimnasio de terraza al aire libre.

Otros yates atracados en el Puerto de Málaga

Justo al lado se encuentra el velero de lujo MARAE, una embarcación privada que no está disponible para alquiler. Este yate tiene capacidad para seis personas distribuidas en tres cabinas

Junto a él destaca también el megayate HBC, anteriormente conocido como C2/B2, construido por Abeking & Rasmussen en 2008 y con un valor estimado de 125 millones de dólares.

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Este imponente superyate, de 85,65 metros de eslora, está preparado para alojar entre 12 y 14 invitados, además de contar con una tripulación de hasta 28 personas. Sobre su propietario ha trascendido muy poca información, más allá de que sería un inversor en bitcoin.