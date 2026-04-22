La belga Estel apuesta por el nuevo edificio de Kadans en el PTA de Málaga y confirma el efecto arrastre del Imec

La compañía belga Estel, que inició hace dos meses la búsqueda de personal para el centro de operaciones que abrirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), tiene ya más cercano su desembarco en Málaga. La firma, fundada en 2024 y especializada en el diseño y fabricación de módulos ópticos para infraestructuras de telecomunicaciones, defensa y comunicación espacial, asistió este pasado viernes con una representación institucional a la inauguración del edificio Node I construido en la tecnópolis malagueña por Kadans Science Partner, y que es el emplazamiento elegido para albergar su sede.

"Nuestro CEO, Philippe Bolle, asistió a la inauguración del nuevo edificio Node I de Kadans Science Partner en el Malaga TechPark, que albergará nuestra próxima línea de producción de transceptores ópticos en España", ha comentado la compañía en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto de su presencia en el evento.

Estel diseña y fabrica transceptores ópticos de alto rendimiento en Europa y Estados Unidos con soporte técnico local y una cadena de suministro segura, según explica la empresa en su página web. Sus módulos ópticos alimentan redes de telecomunicaciones y comunicación de datos exigentes en centros de datos, áreas metropolitanas y enlaces de larga distancia.

"Málaga TechPark y Kadans Science Partner están construyendo un entorno de tecnología profunda de clase mundial centrado en microelectrónica, semiconductores, IA y ciberseguridad", ha explicado esta compañía.

"Esperamos cercer junto con Malaga Tech Park y Kadans"

"Establecer nuestra línea de producción aquí nos permitirá entregar transceptores ópticos fabricados localmente, una colaboración más estrecha con socios europeos y una cadena de suministro más resiliente para las redes de próxima generación. Esperamos crecer junto con Málaga TechPark, Kadans y el ecosistema andaluz en general a medida que se desarrolla este nuevo centro", ha añadido.

Bolle aparece en la imagen junto al CEO de Kadans Science Partner, Steijn Ribbens, y al director general en España de esta compañía neerlandesa, Miguel Muñoz. Además aparecen en la foto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el director del PTA, Felipe Romera, y el director de tecnología de la organización Óptica, José Pozo.

El nuevo edificio de Kadans Science Partner en el Parque Tecnológico de Andalucía. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

Fue precisamente en el foro que Óptica celebra desde 2024 en Málaga -el Global Photonics Economic Forum (GPEF)- cuando los responsables de Estel (empresa que acudió a esa cita) conocieron de primera mano la realidad tecnológica local y comenzaron a estudiar la posibilidad de abrir un centro de la capital malagueña.

El 'efecto Imec' llega al PTA de Málaga

El director general de Kadans en España, Miguel Muñoz, ha comentado estos día en una entrevista con este periódico que el primer inquilino confirmado del edificio Node I, que dispone de 12.000 metros cuadrados de superficie alquilable, es la compañía británica Quantexa, que opera en el sector de la inteligencia artificial (IA) y análisis de datos y que constituirá en Málaga un equipo de unos 50 trabajadores.

Muñoz también señalaba que el edificio arranca con una ocupación del 10%, una tasa que esperan elevar al 40% para finales de este año y llevar al 100% para el término del ejercicio 2027.

El responsable de Kadans en España apuntaba que el interés de las empresas por ocupar un espacio en Node I es grande debido a que es un inmueble ideado para acoger a empresas de alto componente innovador y dedicadas a ámbitos como la microelectrónica, las TIC y a las conocidas como deep techs. Y en este sentido, se está beneficiando del efecto ‘arrastre’ que va a suponer el desembarco en el PTA del Imec y el desarrollo del segmento de la microelectrónica.

"Sí, definitivamente. Hemos visto mucho interés en nuestro edificio por parte de empresas de que vienen atraídas por la llegada del Imec y por toda la actividad relacionada con los microchips. Será un vector importante. Hemos venido a Málaga atraídos por este ecosistema de tecnología y empresas de los ámbitos de inteligencia artificial y el vehículo conectado, con el circuito de pruebas que tiene Dekra y las empresas del sector automovilístico que la rodean. Este dinamismo del mercado en Málaga es lo que nos ha atraído para ofrecer unas instalaciones y la infraestructura para estas empresas", detallaba.