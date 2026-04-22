Cuidado con avisar de la presencia de un radar: la DGT alerta a los conductores malagueños de que les puede costar 200 euros de multa y 3 puntos del carnet

Avisar a otro conductor de la presencia de un control de velocidad o radar en alguna carretera malagueña mediante ráfagas de luz puede parecer un acto de solidaridad sin mala intención, pero es una infracción grave que puede ocasionar a quien la realice multas de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet.

Así lo ha asegurado la propia Dirección General (DGT) y lo indica el Reglamento General de Circulación que, además, asegura que los conductores que lleve mecanismos o sistemas para eludir estos controles o creen grupos de comunicación para evitarlos pueden sufrir sanciones de hasta 30.000 euros.

Una práctica habitual que puede provocar accidentes en carretera

Para avisar de la presencia de un control o radar en las inmediaciones, muchos conductores aprovechan el uso de las luces del vehículo para realizar ráfagas y, así, avisar al resto de vehículos de la vía de lo que encontrarán más adelante.

Una práctica que se realiza en la mayoría de ocasiones sin malicia, pero que puede ocasionar problemas y accidentes en la carretera, tanto por deslumbramientos de los conductores que reciban estas ráfagas, como por dificultar la tarea de los agentes de atrapar a conductores temerarios o bajo ciertas sustancias.

El reglamento prohíbe usar las luces con fines distintos a los previstos

Por ello, el Reglamento General de Circulación establece que está prohibido utilizar de forma "alternativa" las luces de largo alcance y las de carretera para formar destellos de luz con "finalidades distintas a las previstas en el reglamento", lo que podría ocasionar multas de 100 euros a sus infractores.

Imagen de archivo de un radar / NEOMotor

Además, las autoridades persiguen el uso de mecanismos o sistemas que busquen eludir la vigilancia de los agentes de tráfico y los radares, una infracción considerada grave y tipificada con 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos.

Qué dice la norma sobre señales y mecanismos para esquivar controles

"Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que se emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como la utilización de mecanismos de detección de radar", señala el reglamento sobre esta infracción.

Sin embargo, en estos casos hay que diferenciar en el tipo de método utilizado para conocer la presencia de radares y controles.

La diferencia entre los radares fijos y los móviles

De ese modo, las aplicaciones o sistemas que avisan de la ubicación exacta de un radar fijo, como ocurre con Google Maps, son totalmente lícitos al tratarse de una información pública que difunde la propia DGT en su página web.

Pero la cosa cambia con los radares móviles, ya que la DGT publica los tramos de carretera en los que se suelen situar, pero no detalla el punto kilométrico exacto.

Eso hace que todos aquellos mecanismos o medios que sirvan para alertar de la ubicación concreta de estos controles sí sean ilegales y puedan suponer esos 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos del carnet.

Los inhibidores pueden acarrear multas de hasta 6.000 euros

Una situación que se recrudece aún más con los inhibidores, que no solo rastrean los radares, sino que anulan su funcionamiento, que supondrán para sus propietarios una multa de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet.

Además, el taller que instale estos dispositivos también será sancionado con hasta 30.000 euros.

Un control de tráfico. / EFE

La legislación también persigue a los grupos de mensajería que comuniquen la ubicación exacta de estos radares, que pueden ser sancionados con hasta 30.000 euros de multa, sobre todo para los administradores de grupos bien organizados cuando se considere que su actividad pueda estar dificultando el control policial.