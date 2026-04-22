Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña

Tradición, cultura, gastronomía y solidaridad se unirán este sábado en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande para celebrar uno de sus eventos más destacados, nombrado Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Se trata de la Fiesta de la Cachorreña, una cita que llenará la localidad de degustaciones gratuitas, catas de vino, juegos para los más pequeños y mercadillo de artesanía.

Será este sábado cuando Alhaurín el Grande celebre esta tradicional fiesta que busca poner en valor los sabores más representativos de la gastronomía local, con especial protagonismo de sus dos platos más emblemáticos: las cachorreñas y el mojete.

Dos recetas tradicionales con raíces en el siglo XIX

De ese modo, durante la cita, los asistentes podrán degustar estas dos especialidades, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y están muy extendidas por los pueblos de la Axarquía y el Valle del Guadalhorce.

Estos platos consisten en una sopa de tomate, cebolla, ajos, patatas, pan, bacalao y naranjas estrujadas en el caso de la cachorreña, y una ensalada de naranja, patatas cocidas, bacalao y aceitunas en el mojete.

Un programa para toda la familia con gastronomía y baile

Y para rendir homenaje a estos dos emblemas culinarios y a los sabores de la zona, Alhaurín el Grande celebra esta Fiesta de la Cachorreña con un completo programa de actividades para toda la familia.

Así, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos de baile, mercadillo de artesanía, juegos tradicionales para niños y degustaciones de estos platos y los mejores vinos de la zona.

Además, durante toda la jornada se instalará una barra solidaria cuya recaudación irá a la asociación local Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer, mientras que la festividad también servirá para celebrar una nueva edición de la pasarela 'Alhaurín Flamenca'.

El mercadillo y la cata de vinos abrirán la jornada

De ese modo, el programa de actividades comenzará a las 12.00 horas con la inauguración del mercadillo, que contará con productos artesanos y agroalimentarios de la zona.

Tras esto, se producirá a las 12.30 horas la cata guiada de vinos de Málaga a cargo de la Asociación Amigos del Vino de Alhaurín el Grande.

Degustación de cachorreñas y actuación flamenca por la tarde

A las 13.00 horas será el momento del espectáculo de baile a cargo del grupo local 'Academia de Baile Pepa Manzanares'.

Uno de los eventos más esperados de la jornada se producirá a las 14.00 horas con la cata de las típicas cachorreñas y mojete alhaurino, cortesía del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

Alhaurín Flamenca reunirá a diseñadores y firmas locales

Por su parte, a las 14.30 horas se celebrará la actuación flamenca a cargo de Laura González con 'flamenco fusión'.

A las 18.00 horas, por su parte, se producirá el desfile de moda flamenca 'Alhaurín Flamenca', una cita que se llevará a cabo en la Plaza Baja de la localidad, que se transformará en el epicentro de la moda flamenca con desfiles, actuaciones en directo y una experiencia única para todos los públicos.

En esta nueva edición de 'Alhaurín Flamenca', los asistentes podrán disfrutar de diseño, cultura y talento local con diseñadores y firmas como García Galiano, José Cebrián, Lucía Sarhan, Isabel Cazorla, Susana Zamora, Alejandro Andana, Florencio Pérez e Inma de la Riva, que presentarán sus nuevas colecciones.